0:2 in Iserlohn - Eisbären verlieren in DEL wieder auswärts

Iserlohn.dpa Nach einem Pass von Johan Larsson verwandelte Jason Jaspers am Mittwochabend einen Konter zum vorentscheidenden Treffer für die Gastgeber (53. Minute). 24 Sekunden vor der Schlusssirene traf David Dziurzynski ins leere Berliner Tor zum 2:0-Endstand. Iserlohn ist nach dem vierten Heimsieg nacheinander gegen die Eisbären mit 16 Punkten nun Tabellensiebter, Berlin (15) rangiert zwei Plätze dahinter.

Wieder einmal mangelte es den Eisbären an der nötigen Effizienz vor dem Tor. Berlin wollte die schmerzhafte Niederlage am Sonntag beim Liga-Neuling Fishtown Penguins (1:3) ausbügeln. Über weite Strecken setzte das Team von Trainer Uwe Krupp Iserlohn unter Druck und war dem Führungstreffer in den ersten zwei Dritteln deutlich näher. Nach dem ersten Abschnitt mussten die Eisbären ohne Kapitän André Rankel auskommen.