0:3 – SC Union findet gegen Borken keine Mittel

Emlichheimhis . In der Emlichheimer Vechtetalhalle gab es am Sonntagnachmittag ganz unterschiedliche Reaktionen. Während die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim nach der 0:3 (23:25, 20:25, 19:25)-Niederlage die Köpfe hängen ließen, feierten die Anhänger von Skurios Volleys Borken auf der Tribüne lautstark den Sieg ihrer Mannschaft im Nachbarschaftsduell. Denn die beiden Teams liegen für Zweitliga-Verhältnisse nicht nur in Sachen Kilometern nah beinander, sie waren vor der Partie mit einem Punkt Unterschied auch in der Tabelle direkte Nachbarn.

Das hat sich jetzt geändert, denn im Verlauf der drei Sätze wurden die Kräfteverhältnisse auf dem Spielfeld immer deutlicher. Am Ende ging die Mannschaft des chinesischen Trainers Chang Cheng Liu hochverdient als Sieger vom Feld.

Dafür waren zwei Faktoren verantwortlich: Zum einen wackelte ab Ende des ersten Satzes die Annahme auf Emlichheimer Seite gewaltig, zum anderen bekam das SCU-Team Borkens Hauptangreiferin Pia-Sabrina Walkenhorst nie in den Griff. Die ehemalige Erstliga-Spielerin punktete von allen Positionen aus nach Belieben. „Es war für mich bei der MVP-Wahl noch nie so einfach“, sagte SCU-Trainer Michael Lehmann angesichts der Überlegenheit der 22-Jährigen, die aus einer Volleyball-Familie stammt: Ihre ältere Schwester Kira gewann in Rio de Janeiro die Goldmedaille im Beachvolleyball. „So eine Spielerin, die in den entscheidenden Momenten die Punkte macht, wünscht sich jeder Trainer“, stellte Lehmann fest.

Genau die fehlte Union im ersten Satz. Denn nach einer starken Anfangsphase mit einem 14:6 geriet Sand ins SCU-Getriebe. Vor allem den druckvollen Aufschlägen der Gäste stand die Emlichheimer Annahme chancenlos gegenüber. „Darunter hat das ganze Spiel gelitten“, sagte Lehmann. Sein Team lag noch mit 21:18 vorne, am Ende machten aber die Skurios Volleys die entscheidenden Punkte.

Das setzte sich auch im zweiten und dritten Satz fort. Wieder übernahmen die Borkenerinnen die Initiative. Im zweiten Durchgang zwangen die Gastgeberinnen Liu zwar mit einem 5:2 noch einmal zu einer Auszeit, danach punkteten aber kontinuierlich die Gäste, die sich auf 23:18 absetzten.

Im dritten Spielabschnitt geriet der SCU von Anfang an unter die Räder: Nach einem 1:8-Fehlstart war die Partie praktisch entschieden. Einen Schreckmoment gab es dann noch Mitte des Satzes: Evann Slaughter knickte um und musste ausgewechselt werden. Die erste Diagnose von Physiotherapeutin Annika Völker lautete Bänderdehnung. „Das macht die kommenden Aufgaben nicht leichter“, sagte Lehmann und hatte dabei das dritte Heimspiel in Serie am kommenden Sonntag gegen Sorpesee im Blick.