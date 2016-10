09-Volleyballer wollen unbedingt drei Punkte holen

Schüttorf. Die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 haben für die Heimaufgabe am Sonnabend gegen TuB Bocholt eine klare Zielsetzung. „Wir wollen zum ersten Mal in dieser Saison drei Punkte holen“, sagt Trainer Stefan Jäger vor dem Auftritt in der Vechtehalle (20 Uhr). Denn die 09-Volleyballer sind mit ihrem Start in die Saison mit drei Siegen und einer Niederlage zwar zufrieden, die optimale Punkteausbeute blieb dem Team bei drei Tiebreak-Erfolgen aber verwehrt. Das soll sich nun ändern.

Die Gäste aus dem Münsterland haben bislang erst zwei Punkte auf dem Konto. Allerdings hatte die Mannschaft des neuen niederländischen Trainers Marinus Wauterse auch ein extrem schweres Auftaktprogramm. Mit dem TSV Giesen, CV Mitteldeutschland und dem VC Bitterfeld-Wolfen traf die Mannschaft bereits auf drei Teams, die in der Endabrechnung ganz weit oben erwartet werden. „Gegen Mitteldeutschland und Bitterfeld hat Bocholt jeweils einen Satz gewonnen. Die Mannschaft ist auf keinen Fall zu unterschätzen“, betont Jäger.

Mit Rudy Schneider haben die Gäste ein 16-jähriges Talent in ihren Reihen, das für Furore sorgt. Schneider wurde bereits drei Mal als MVP seines Teams ausgezeichnet. Vor der Saison war der Diagonalangreifer auch in Schüttorf zum Probetraining, die 09-Verantwortlichen entschieden sich aber gegen eine Verpflichtung. „Wir sind auf der Diagonalposition gut besetzt und wollen die Talente aus unserem Nachwuchs fördern“, sagt der 09-Coach.

Die Gastgeber haben wieder mehr personelle Möglichkeiten. In dieser Woche ist Yannick van Dijk nach achtwöchiger Verletzungspause ins Training eingestiegen. Auch Thorsten Schoen wird wieder mit dabei sein. Allerdings plagte sich der Mittelblocker nach seiner Tätigkeit im Beach-Camp in der Türkei in dieser Woche mit einer Erkältung herum. Jäger ist aber froh, den Routinier wieder an Bord zu haben: „Thorsten ist auch für die Stimmung im Team wichtig. Er ist einer, der den Fokus auf den Erfolg legt.“