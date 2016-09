10.000-Euro-Spende für die Nordhorner Meile

as Nordhorn. Der Startschuss für die Nordhorner Meile, die der Leichtathletikclub Nordhorn (LCN) organisiert, fällt am 10. September. Unterstützt wird die 30. Auflage der Sportveranstaltung von der Grafschafter Kreissparkasse mit 10.000 Euro. Am Montag überreichte Sparkassenvorstand Hubert Winter dem LCN-Vorsitzenden Ludger Fortmann vor der Alten Kirche am Markt einen Scheck.

Winter betonte, dass der Verein durch die Organisation der Meile „Jahr für Jahr einen immensen Beitrag für den Breitensport über alle Altersklassen hinweg leistet.“ Die Vorbereitungen des LCN laufen seit einem Jahr. Das zehnköpfige Organisationsteam trifft sich dazu in regelmäßigen Abständen. Am Wettkampftag selbst werden über 100 Helfer an der Strecke im Einsatz sein. „Sie alle sind Ehrenamtler und kümmern sich neben Beruf und Co um die Durchführung“, sagt Fortmann.

Karte

Gute Resonanz

Angeboten werden bei der Meile sieben Läufe, darunter vier Schülerläufe, ein Lauf für Einsteiger und Rolli-Fahrer sowie ein Zwei-, Fünf- und Zehn-Kilometerlauf. Start und Zielpunkt der Läufe ist wie in den Vorjahren die Alte Kirche am Markt.

„Die Nachfrage ist dieses Jahr sehr hoch“, berichtet Fortmann. Bislang haben sich über 1600 Teilnehmer angemeldet, die meisten davon Schüler. „Die Resonanz bringt unser Ziel voran, die Laufbewegung zu stärken sowie die Gesundheit und den sportlichen Wettkampf zu fördern.“

Der erste Lauf startet um 14 Uhr, der letzte um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr unterhält ein DJ die Besucher mit Musik.