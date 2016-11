13 Unternehmen an der B403 in Neuenhaus

Neuenhaus. Die Stadt Neuenhaus ist zwar ziemlich weit entfernt vom nächsten Autobahnanschluss, der auf ansiedlungswillige Betriebe oft wie ein Magnet wirkt. Bis nach Nordhorn sind es mit dem Auto aber nur ein paar Minuten. Diese Nähe erweist sich für die Vermarktung des Gewerbegebiets „B403 / An der Landstraße“ als Vorteil. Die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft (GEG) Neuenhaus hat dort allein in diesem Jahr vier Firmen ansiedeln können, die eine Fläche von 1,7 Hektar belegen. Insgesamt sind damit nun 13 Betriebe in dem Gewerbegebiet tätig. Mit zwei weiteren Interessenten ist die GEG im Gespräch.

Vor allem die Lage direkt an der Bundesstraße sei für Unternehmer verlockend, berichtet Stadtdirektor Günter Oldekamp. Er freut sich aber auch, dass in zweiter Reihe Ansiedlungen erfolgen. Im August hat das Unternehmen ASL Metalltechnik an der Adolf-Meyer-Straße mit dem Bau seines neuen Firmengebäudes begonnen. Bis Ende des Jahres soll der fast 1500 Quadratmeter große Bau fertig sein, nebenan ist noch jede Menge Platz für eine Erweiterung. ASL ist am 1. Juli aus dem Metallbauzweig der Firma ProTech aus Nordhorn hervorgegangen. Das Unternehmen ist in der Lohnfertigung tätig und beschäftigt gut 20 Mitarbeiter. Wichtigster Auftraggeber ist die „Neuenhauser“-Gruppe.

Karte

ASL investiert eine Million Euro

„Wir haben auch in Nordhorn nach einem Grundstück und einer Halle gesucht, aber nichts Passendes gefunden. Für uns ist der neue Standort in Neuenhaus perfekt“, meint ASL-Inhaber Hermann Gosink. Der Neubau kostet nach seinen Angaben 600.000 Euro. Mit der Anschaffung neuer Maschinen kommt die Firma auf eine Gesamtinvestition von rund einer Million Euro. „Wir hatten einen guten Start in Neuenhaus. Man ist uns in vielen Fragen sehr entgegengekommen“, lobt Matthias Olthoff, Assistent der Geschäftsführung. Die Initialien ASL sind übrigens die ersten Buchstaben der drei großen Tätigkeitsfelder Abkanten, Schweißen, Lasern.

In dem Gewerbegebiet an der Bundesstraße sind insgesamt noch etwa acht Hektar zu haben. Sie können in Flächen von 600 Quadratmeter bis 4,5 Hektar eingeteilt werden. Als Standortvorteil hebt GEG-Chef Jens Wolters die Verfügbarkeit von schnellem Internet (bis zu 50 Megabit pro Sekunde) sowie die Anbindung an zwei Glasfasernetze hervor. Die GEG selbst bietet Existenzgründern und Kleinunternehmern zudem drei eigene, kleine Hallen zur Anmietung an.