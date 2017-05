14 Thesen ans Schüttorfer Rathaus geschlagen

Schüttorf. 14 Thesen prangen seit Samstagmittag am Schüttorfer Rathaus die „fehlende Informationspolitik“ und das Verhalten der Schüttorfer Verwaltung gegenüber der Bürgerinitiative Kultur (BI) an. Auf dem großen, hellblauen Thesenplakat haben zusätzlich die Unterstützer der BI unterschrieben und symbolisieren so ihre Unterstützung für die Haltung der BI zur Standortfrage eines Bürgerzentrums.

Die Spannungen zwischen BI, die für ein Bürger- und Kulturzentrum kämpft, und der Verwaltung hatten in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Dort hatte Bauamtsleiter Dieter Salewski den Mitgliedern zwei Optionen eröffnet: Entweder das Bürger- und Kulturzentrum wird mit (relativ sicheren) Mitteln aus der Stadtsanierung an der Fabrikstraße gebaut – oder der gesamte Antrag auf diese Fördermittel für das Bahnhofsquartier wird erst im nächsten Jahr gestellt. Dann sei jedoch nicht gesichert, dass es diesen Fördertopf noch gibt. Die Entscheidung müssen die Ratsmitglieder unter Zeitdruck fällen. Der Antrag muss bis Anfang Juni eingereicht sein.

BI hält an Standort Werk Schümer II fest

„Die Verwaltung setzt die Politiker unter Druck und will sie damit zu bloßen Abnickern abstempeln“, meint Arthur Lieske, Sprecher der BI. Der Verwaltung fehle es an Ideenreichtum und Initiative für das Bürgerzentrum. „Wir haben das Gefühl, dass die Verwaltung nicht mit uns auf Augenhöhe spricht, obwohl wir sehr kompetent planen und Alternativen überlegen“, erläutert Winfried Heerbart den Kernpunkt der Kritik. Die BI bevorzugt noch immer einen Standort beim ehemaligen Schümer Werk II an der Nordhorner Straße, dieses liegt jedoch nicht im Fördergebiet Bahnhofsquartier. Es kommt hinzu, dass auch noch kein Kaufvertrag für dieses Areal bereitsteht. „Wir sollten die Verhandlungen mit der Eigentümergesellschaft abwarten, den Antrag schieben und dann in Ruhe entscheiden“, findet Heerbart. Er hofft, dass – wenn sich die Ratsmitglieder für einen Aufschub entscheiden – die Zusammenarbeit besser wird. Dann könnte eine Arbeitsgruppe gebildet werden, in der Verwaltung und BI gemeinsam planen: „Wir haben immer unsere Gesprächsbereitschaft signalisiert.“

Mit der Aktion am Schüttorfer Rathaus möchte die BI den Ratsmitgliedern Mut machen, das Projekt um ein weiteres Jahr zu verschieben und zu riskieren, dass es dann vielleicht keine Fördergelder aus der Stadtsanierung mehr gibt. In These 13 heißt es: „Die Bürgerinitiative für ein ,Bürger- und Kulturzentrum‘ in Schüttorf ruft die Parteien und den Rat der Stadt Schüttorf dazu auf, das ,Heft des Handelns‘ in die Hand zu nehmen und eine am artikulierten Bürgerwillen orientierte, bestmögliche Entscheidung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schüttorf zu treffen.“

