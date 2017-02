1,7 Millionen Euro Bußgeld durch Blitzer

Nordhorn. Wahrscheinlich kennt es so gut wie jeder Grafschafter Autofahrer: Man befährt tagtäglich eine Strecke und beherrscht deren Verlauf aus dem „Eff-Eff“. Ob bei Sonnenschein, Regen oder Schnee: Die Alltagsroutine führt oft dazu, dass man als geübter und ortskundiger Fahrer mit sich, seinen Fahrkünsten und der Welt im Reinen ist.

Inner- wie auch außerörtliche Tempolimits, eventuelle auf dem Weg liegende stationäre Geschwindigkeits- und Ampelrot-Messanlagen – im Volksmund auch Starenkästen genannt – sind bestens bekannt.

Und doch blitzt es immer wieder, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der Landkreis die Messungen in den Städten und Gemeinden der Grafschaft Bentheim in jeder Woche ankündigt, seine beiden mobilen Messanlagen im Rotationsverfahren vor allem an gefährdeten Bereichen wie zum Beispiel Schulen aufstellt – fotografiert und kassiert.

2015 dokumentierte die Verkehrsüberwachung des Kreises insgesamt 40.585 Messungen überhöhter Geschwindigkeit auf Grafschafter Straßen. Das bescherte Kreiskämmerer Michael Wilbers eine Bruttoeinnahme von exakt 1.493.087,73 Euro.

Dazu nimmt der Landkreis auf GN-Anfrage wie folgt Stellung: „Bei der Auswertung handelt es sich ausschließlich um Einnahmen aus den Geschwindigkeitsmessungen. Es sind Angaben der Bruttoeinnahmen, von denen noch die Personal-, EDV-, Instandhaltungskosten der Messanlagen und so weiter in Abzug zu bringen sind.“ Auch sei bei den Angaben zur Anzahl der Tempo-Messungen zu berücksichtigen, dass darin auch die Messeinsätze der Polizei enthalten seien, so Pressesprecher Jürgen Hartmann.

Für das Jahr 2016 weist die Kreiskasse eine Bruttoeinnahme von insgesamt 1.700.243,60 Euro in Sachen „Verwarn- Bußgelder aus Geschwindigkeitsübertretungen“ aus. Das entspricht einer Mehreinnahme in Höhe von 207.155,87 Euro. Zu diesem beachtlichen Plus haben im vergangenen Jahr 41.975 Messungen überhöhter Geschwindigkeit von Kreis und Polizei auf Grafschafter Straßen geführt. Das bedeutet eine Zunahme von 1390 Verstößen. Darin enthalten sind natürlich auch die 827 am 21. Juni 2016 geblitzten Autofahrer enthalten, die aufgrund der Fahrbahnerneuerungen auf der Nordhorner Umgehungsstraße zu der rekordverdächtigen Blitzaktion der Polizei geführt hatten (die GN berichteten ausführlich).

In der Folge des „Blitz-Marathons“ ergingen 267 Bußgeldbescheide, von denen 24 vor Gericht mündeten und zumeist milde Urteile nach sich zogen. Die Verwarngelder aus dieser Aktion addierten sich für das Berechnungsjahr 2016 zu einer Gesamtsumme von 10.410 Euro.

Dazu kommen wirksam verhängte Bußgelder in Höhe von zusammen 27.505 Euro. Zieht man diese beiden Positionen zusammen, ergibt sich eine stattliche Tageseinnahme von exakt 37.915 Euro, die sich der Landkreis Grafschaft Bentheim für den 21. Juni 2016 notieren konnte.