18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Neerlage. Schwer verletzt, aber ansprechbar – so war der Zustand einer 18-Jährigen nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Neerlage. Die junge Frau war mit ihrem Auto auf der Bahnhofsstraße in Richtung Bentheimer Straße unterwegs, als sie von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die junge Frau vor dem Unfall durch eine im Auto umgefallene Thermoskanne abgelenkt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.