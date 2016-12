1,8-Tonnen-Fliegerbombe in Augsburg erfolgreich entschärft

Augsburg.dpa In Augsburg haben Spezialisten die 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe in der Innenstadt erfolgreich entschärft. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass nach fast vier Stunden die britische Luftmine unschädlich gemacht werden konnte. Wegen des Blindgängers mussten 54 000 Menschen am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Wohnungen verlassen. Es handelte sich um die größte Evakuierung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg.