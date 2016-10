19-Jähriger springt auf fahrenden Rettungswagen

Karte

gn Meppen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag, wie die Polizei am Donnerstag meldete. Eine Streifenbesatzung wurde um 1.45 Uhr von einem Zeugen angesprochen. Dieser hatte beobachtet, wie ein Mann auf einen fahrenden Rettungswagen aufgesprungen ist. Die Sanitäter hatten dies offenbar nicht bemerkt und fuhren weiter. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Rettungswagen nach einigen Kilometern. Auf der Trittfläche am Heck des Fahrzeuges hockte ein 19-jähriger, stark alkoholisierter Mann aus Haren. Er gab an, dass es sich bei der Aktion um eine Wette gehandelt habe. Den Wahrheitsgehalt dieser Aussage konnten die Beamten jedoch nicht mehr überprüfen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille.