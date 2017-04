19,4 Millionen Euro für Straßen und Radwege

Meppen. Der Landkreis Emsland wird in diesem Jahr rund 19,4 Millionen Euro in den Ausbau von Kreisstraßen, Brücken und Radwegen sowie in die Planungen für den Ausbau der E233 investieren. Ein Teil der Summe wird aus Fördermitteln refinanziert. Kreisbaudezernent Dirk Kopmeyer und Detlef Thieke aus dem Fachbereich Straßenbau des Landkreises Emsland erläuterten dem Ausschuss für Kreisentwicklung die insgesamt mehr als 20 Einzelmaßnahmen.

Danach werden sechs Vorhaben aus dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit 60 Prozent der Bausumme unterstützt. Von den 7,66 Millionen Euro Gesamtkosten stammen deshalb 3,7 Millionen vom Land.

Kreisverkehr in Twist

Ausgebaut wird die Kreisstraße 157 in Neudörpen einschließlich neuem Radweg (Gesamtkosten: 3,85 Millionen Euro). Auf rund einem Kilometer Länge wird die Ortsdurchfahrt Holte-Lastrup ausgebaut (1,25 Millionen Euro), und für 400.000 Euro soll im Sommer der Knotenpunkt An der Bleiche/Emsstraße umgebaut werden. In Dersum wird ein Radweg neu gebaut (36.000 Euro), ebenso zwischen Börgerwald und Breddenberg und zwischen Moorlage und Heitel (je 900.000 Euro).

Für den Neu-, Um- und Ausbau sowie die Erhaltung von Kreisstraßen setzt der Landkreis 3,175 Millionen Euro ein. In Twist wird der Kreisverkehr an der K202 erneuert, außerdem die Kreisstraße 263 zwischen Neuringe und der Grenze zur Grafschaft Bentheim. Die K144 zwischen Aschendorfer Moor und Papenburg wird ebenso erneuert wie die K148 zwischen Walchum und Hasselbrock. Neu gebaut wird ein Kreisverkehr in Esterwegen und umgebaut wird ein Kreisverkehr in Thuine.

Radroute am Dortmund-Ems-Kanal

Die Radwegebrücke über den Hestruper Mühlenbach wird erneuert, dazu drei Asphaltradwege in Heede und Lathen. Weitere zehn Pflasterradwege im gesamten Emsland sollen für 600.000 Euro saniert werden.

Auch der Ausbau der touristisch nutzbaren Radroute am Dortmund-Ems-Kanal geht weiter: Insgesamt sollen neun Kilometer zwischen der B70 Meppen und der Schleuse Hüntel sowie zwischen Walchum und Dersum asphaltiert werden.

Drei Millionen Euro fließen in die Genehmigungsplanung der E233, eine Millionen Euro in den Kauf von Austauschflächen.