„2. Nordhorner Song-Slam“ am 10. März

Nordhorn.gn Wer den zweiten „Nordhorner Song Slam“ für sich entscheidet und die „Goldene Spindel“ als Trophäe nach Hause trägt, bleibt abzuwarten. Fest steht bislang nur das Line up des Gesangswettbewerbs, der am Freitag, 10. März, um 20 Uhr im „Kulturzentrum Alte Weberei“ über die Bühne geht. Wie beim „Poetry Slam“ treten beim „Song Slam“ fünf Liedermacher gegeneinander an und tragen ihre ausschließlich selbst geschriebenen Lieder vor.

Bewertet werden sie mittels Applaus und Punkten von Eins bis Zehn von der „härtesten Jury der Welt“, dem Publikum. Die Zuschauer erwartet wieder ein abwechslungsreicher Abend mit musikalischen Leckerbissen, heißen Duellen und der gewohnt heiteren Moderation von Marian Heuser. Um die Gunst des Nordhorner Publikums werben folgende fünf Singer-Songwriter:

Edy Edwards: Der gebürtige Dortmunder besticht mit seiner charakterstarken Stimme und seinem unkonventionellen, treibenden Gitarrenspiel. Rock und Hard- Blues verschmelzen mit Texten aus dem Pott – authentisch und mitreißend.

Paper Wolfe: Hinter dem Künstlernamen „Paper Wolfe“ steckt die junge Songwriterin Claudia Rewinkel aus den Niederlanden. Ihre Musik ist feinfühlig, leise und wirkt dabei zart und stark zugleich. Die junge Songwriterin studiert Popmusik am Artez Conservatorium in Enschede und gewann 2016 unter anderem den „Song Slam“ im Rock’n’Popmuseum Gronau.

Bad Temper Joe: Sein Name steht für den Blues. Der junge Musiker aus Bielefeld lässt sich jedoch nicht in eine Schublade stecken: Wenn sich Bad Temper Joe über seine Lap-Slide-Gitarre beugt, entlockt er seinem Instrument einen gefühlvollen Sound.

Don Simon und das Monopol: Frech, manchmal schon regelrecht böse, dabei aber immer treffend und hintergründig, singt der Münsteraner Liedermacher gerne mal über das mieseste Publikum der Welt und hat sich mit seinem Stil einen Namen als „Enfant terrible“ der westfälischen Songwriterszene erarbeitet.

Aylin Celik: Die Leverkuserin stand bereits während ihrer Schulzeit als Slamkünstlerin und Musikerin auf verschiedenen Bühnen Nordrhein-Westfalens und qualifizierte sich für die deutschsprachigen Meisterschaften der „Slam Poetry“. In ihrer Musik treffen sozialkritische deutsche Texte und Soul aufeinander.

Eintrittskarten für den zweiten „Nordhorner Song Slam“ sind ab sofort zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf sowie für 12 Euro an der Abendkasse in der „Alten Weberei“ erhältlich. GN-Card-Inhaber erhalten sowohl im Vorverkauf wie an der Abendkasse zwei Euro Rabatt.

Die Vorverkaufsstellen in Nordhorn sind: Georgies Plattenladen, Stadtring 33 – 35; Grafschafter Nachrichten, Coesfelder Hof 2; Reisebüro Berndt, Firnhaberstraße 2; Reisebüro Richters, Bentheimer Straße 27; VVV-Stadtmarketing, Firnhaberstraße 17. Karten gibt es auch bei den „Proticket“-Verkaufsstellen.