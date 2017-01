20. Sportgala: Stadt ehrt Vrielmann und Warnecke

Nordhorn. Wenn die Stadt Nordhorn zur Sportgala ins Euregium bittet, dann sind immer auch zwei verdiente Funktionäre aus der Kreisstadt dabei, die für ihr außergewöhnliches Engagement im Sport ausgezeichnet werden. Auch zu Beginn der 20. Ausgabe der festlichen Veranstaltung am Freitagabend im Euregium ehrte die Stadt zwei herausragende Ehrenamtler, die in ihren Vereinen viel bewegt und sich um den Nordhorner Sport verdient gemacht haben: Johann Vrielmann und Wilfried Warnecke.

Johann Vrielmann vom Heseper SV begann seine Funktionärskarriere 1987. Fast 20 Jahre lang kümmerte er sich als Kassen- und Finanzwart um das Geld, ehe er vor zehn Jahren das Amt des zweiten Vorsitzenden übernahm. „Er kann Andere bewegen und begeistern“, sagte Sportgala-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. So war Vrielmann maßgeblich an der Entwicklung „seines“ HSV von einem eher lockeren Freizeitsportclub zu einem ambitionierten Sportverein beteiligt.

Karte

Außerdem bewies der zweite Vorsitzende, dass er anpacken kann. So wurde er folgerichtig eine Art Bauleiter bei den umfangreichen Bauvorhaben seines Vereins – egal, ob es um den Bau eines Umkleidegebäudes, die Schaffung eines Jugendraumes oder eines zweiten Fußballplatzes samt Flutlichtanlage ging – er war zur Stelle und hat Verantwortung übernommen. Ganz „nebenbei“ kümmert er sich auch noch um den Unterhalt und die Pflege der Vereinsanlagen und organisiert seit 25 Jahren das große Sommerfest des Vereins.

Trotz seiner vielfältigen Aufgaben hat Johann Vrielmann beim Heseper SV auch noch Zeit dafür gefunden, sich sportlichen Bereichen zu widmen. Über viele Jahre begleitete er die Frauen-Fußballmannschaft als Trainer und Betreuer. Zudem war er selber aktiv und spielte in der Senioren- sowie Altherrenmannschaft Fußball. Inzwischen hat Vrielmann die Sportart gewechselt und spielt Boule in seinem Heseper SV. „Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir einen Funktionär, der sich ehrenamtlich vorbildhaft für den Sport in Nordhorn und mit ganzem Herzen für seinen Verein eingesetzt hat“, bat Müller-Hohenstein den zweiten Vorsitzenden des Heseper SV auf die große Bühne des Euregiums.

Warnecke betreibt immer noch mehrere Sportarten

Der zweite Ehrenamtler, den die Stadt ehrte, brachte die Liebe zum Faustball im Jahr 1979 zu seinem Verein. Der Grund dafür war einfach: Es gab keinen anderen Verein, der diesen Sport im Angebot hatte. Es dauerte nicht lang, da brachte sich Wilfried Warnecke beim Turnverein Nordhorn nicht nur als Spieler in die Vereinsarbeit ein, von 1983 bis 1996 war er als Pressewart des TVN tätig. In dieser Zeit hat er zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 1994 maßgeblich an der Vereinschronik mitgearbeitet.

Seit zwölf Jahren ist der Faustball-Liebhaber ständiges Mitglied in der Schiedskommission seines Vereins. Außerdem hat er vor neun Jahren die Boule-Abteilung des Vereins initiiert. Im Jahr darauf war er Gründervater und ist seitdem Vorsitzender des Ehrenbeirates. Zudem ist er seit 2013 ein wertvolles Mitglied der Baukommission, die den Neubau des Vereinsheims begleitet.

Nebenbei steht er dem Vorstand als Ratgeber für Rechts- und Versicherungsfragen zur Verfügung. Und natürlich kommt auch beim zweiten Ehrenamtler der Sport nicht zu kurz: Noch heute spielt Wilfried Warnecke regelmäßig Faustball, Tennis und Boule. Außerdem legt er seit 29 Jahren in Folge sein goldenes Sportabzeichen ab!

Die Worte seines Vereinsvorsitzenden Gerhard Wendling sagen eigentlich alles: „Wilfried ist ein sehr angenehmer, hilfsbereiter und amüsanter Mensch, mit dem es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten oder auch einfach nur Zeit zu verbringen. Ein Verein mit einem ‚Wilfried‘ kann sich wirklich glücklich schätzen.“