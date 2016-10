22:21 – Erster Auswärtssieg für die HSG

Kreuztal. Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben am Sonntag den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Heiner Bültmann schlug in einem umkämpften Spiel den TuS Ferndorf knapp mit 22:21 (11:11). Damit gelang der HSG ein kleiner Befreiungsschlag, hätte sie bei einer Niederlage doch vorerst im Tabellenkeller festgesessen. „Das war ein wichtiges Spiel für uns. Der Sieg fühlt sich sehr gut an“, sagte Bültmann.

Zum „Matchwinner“ wurde mit Yannick Fraatz einer der HSG-Nachwuchsspieler. Ihm gelang in der 59. Minute nach einem Tempogegenstoß nicht nur der Treffer zum 22:21. Wenige Sekunden vor dem Spielende unterband er am eigenen Kreis auch einen Kempa-Trick der Ferndorfer und hielt damit den Sieg für die HSG fest. „Yannick hat ein tolles Spiel gezeigt. Ich habe ihn zu Anfang und dann wieder ab der 48. Minute gebracht. Und in diesen letzten zwölf Minuten hat er drei Tore geworfen. Das war schon eine sehr starke Leistung“, lobte Bültmann.

Enges Spiel nach Rückstand

Zu Beginn hatte es noch nicht danach ausgesehen, dass die HSG in ihrem vierten Auswärtsspiel endlich etwas Zählbares mit nach Hause bringen würde. Zu viele leichte Fehler führten dazu, dass die Siegerländer in der 7. Minute mit 4:1 vorne lagen. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben uns dann aber konzentriert zurückgekämpft“, sagte Bültmann. Es entwickelte sich eine extrem enge Partie. In der 14. Minute gelang Kapitän Nicky Verjans der Ausgleich zum 5:5, zwei Minuten später brachte Luca de Boer die HSG mit seinem Treffer zum 6:5 erstmals in Führung. Entscheidend absetzen konnten sich die Gäste jedoch nicht. Zwar lag das Bültmann-Team in der 27. Minute mit drei Toren in Führung (11:8), konnte diesen Vorsprung aber nicht verteidigen. Drei Tore in drei Minuten brachten den TuS Ferndorf bis zur Pause wieder ins Geschäft.

Bültmann: „Haben klaren Kopf bewahrt“

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten ebenfalls die Gastgeber. Mehr als ein Zwei-Tore-Vorsprung war aber auch für sie nicht drin (13:11/34.). „Mal lag die eine Mannschaft vorne, mal die andere. Oft haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Beide Abwehrreihen waren nur schwer zu überwinden und haben eine Superleistung gezeigt“, berichtete Bültmann. Die Härte des Spiels bekam auch Kreisläufer Luca de Boer zu spüren, der gleich zwei Mal wegen einer Wunde behandelt werden musste. Davon ließ sich die HSG aber nicht beirren. „Wir sind ruhig geblieben und haben einen klaren Kopf bewahrt, auch wenn Ferndorf mal mit Gewalt durchgekommen ist“, berichtete Bültmann.

Und auch auf den HSG-Angriff war Verlass. Das war vor allem in den letzten Minuten wichtig. Der Ferndorfer Jort Neuteboom verwandelte in der 56. und 57. Minute mit zwei Treffern einen 19:20-Rückstand in eine 21:20-Führung für die Siegerländer. Wieder hingen die Auswärtspunkte am seidenen Faden. Für die HSG gab Lasse Seidel dann aber die passende Antwort und schloss eine schöne Kombination mit seinem Tor zum 21:21 ab. Und dann kam der große Auftritt von Yannick Fraatz, der die HSG jubeln und Ferndorf verzagen ließ. Während die HSG nun mit 6:8 Punkten den Anschluss ans Mittelfeld geschafft hat, verharrt Ferndorf im Tabellenkeller.