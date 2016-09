24 neue Tretboote in Nordhorn im Dienst

Nordhorn. „Die Innenstadt und der Vechtesee sind ohne die Tretboote des BCN gar nicht mehr vorstellbar“, hieß es am Mittwoch bei der offiziellen Inbetriebnahme der ersten neuen Tretboote des BCN. Mehr als 90.000 Euro investiert der Verein in die Erneuerung der Bootsflottille, jeweils ein Viertel dieser Summe schießen Stadt Nordhorn und Landkreis aus dem Wasserstadt-Fonds und aus Tourismus-Fördermitteln zu.

Das sei gut investiertes Geld, denn die Tretboote sorgten als touristische Attraktion für Leben auf den Wasserläufen der Stadt, betonte Bürgermeister Thomas Berling am Vechtesee. Der BCN sei ein hervorragender Partner für das touristische Angebot der Wasserstadt. Deshalb habe die Stadt „großes Interesse an einer einheitlichen und ansehnlichen Tretbootflotte“. Die alten BCN-Boote konnten diese Ansprüche nicht mehr erfüllen. Sie sind nach langjährigem Betrieb technisch und optisch abgenutzt und werden mit dem >Zulauf der neuen Boote Zug um Zug ausgemustert.

Karte

Ab 2017 sollen nun insgesamt 24 einheitliche weiß-rote Wasserstadt-Boote auf den Wasserläufen der Nordhorner Innenstadt kreuzen. Die ersten zwölf Boote wurden am Mittwoch offiziell in Dienst gestellt, die übrigen zwölf folgen bis zum Saisonbeginn 2017. Das sei nach der Erneuerung der BCN-Steganlagen eine weitere wichtige Investition zur Aufwertung des Bereichs am Vechtesee. Berling: „Das Bild der Wasserstadt wird sich mit den neuen Booten weiter verbessern.“

Auch Landrat Friedrich Kethorn lobte das touristische Angebot des Bootsclubs. Er stellte fest, der Landkreis unterstütze gern derartige Wasserstadt-Projekte in Nordhorn. Für sie gewähre der Landkreis Zuschüsse aus Tourismusfördermitteln, die statt der üblichen 17,5 Prozent sogar 25 Prozent betragen.

Mit Vechtewasser übergaben (von links) Bürgermeister Thomas Berling, Landrat Friedrich Kethorn und BCN-Vorsitzender Mathias Finke die neuen Boote ihrer Bestimmung.

Die Tretboote des BCN gehören seit Ende der 1970er Jahre zum maritimen Nordhorner Stadtbild. Inzwischen betreibt der Verein eine Flottille mit mehr als 30 Booten, die vom Liegeplatz am Alten Backhaus aus auf ihre Reise auf die innerstädtischen Wasserläufe geschickt werden. Jedes Jahr zwischen Mai und Oktober nutzen mehr als 10.000 Fahrgäste dieses Angebot.

BCN-Vorsitzender Mathias Finke erinnerte daran, dass die Überlegungen zur Erneuerung der Bootsflottille schon vor Jahren begannen. Nach langen Gesprächen habe man sich vor einem Jahr mit Stadt und Landkreis auf ein gutes Finanzierungsmodell geeinigt.

Finke dankte insbesondere der Stadt Nordhorn für die gute Zusammenarbeit. Im Stadtbaudezernat hatte Projektbetreuer Hans-Peter Lüttge den BCN bei den Finanzierungs- und Förderanträgen unterstützt.