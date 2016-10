24:23 – HSG gewinnt Derby-Kampf gegen Emsdetten

Nordhorn. Die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben das Derby gegen den TV Emsdetten mit 24:23 (13:13) gewonnen. In einem spannenden Spiel hielt HSG-Keeper Björn Buhrmester den Sieg fest, als er drei Sekunden vor Schluss einen Wurf von TVE-Spielmacher Merten Krings parierte. Der Rest war Jubel bei den meisten der 1320 Zuschauer und natürlich auch bei der gastgebenden Mannschaft. „Das war ein intensives Derby. Am Anfang hat man bei uns nach der schlechten Leistung in Hüttenberg eine gewisse Nervosität gesehen. In der zweiten Halbzeit hat die Abwehr gut gearbeitet und wir hatten ein Torwartplus“, nannte HSG-Trainer Heiner Bültmann zwei wichtige Punkte für den Erfolg. Er lag damit auf einer Wellenlänge mit dem ehemaligen Nordhorner Spieler und heutigen TVE-Trainer Daniel Kubes. „Das war ein dramatisches Derby mit viel Kampf. Die Torwart-Leistung war besser bei der HSG; das war entscheidend dafür, dass wir hier leer ausgegangen sind“, sagte Kubes.

Die beiden Mannschaften bewegten sich im ersten Durchgang nach einer 3:0-Führung der Gäste und dem 3:3-Ausgleich für die HSG auf Augenhöhe. Nach dem 8:8-Zwischenstand (19.) wechselte die Torfolge ständig und es ging mit einem 13:13-Gleichstand in die Kabinen. Die Nordhorner trafen auf eine offensive 3:2:1-Deckung, gegen die im ersten Durchgang vor allem Jürgen Rooba sicher traf (vier Tore). Der Rechtsaußen legte im zweiten Durchgang noch zwei Treffer nach und war so am Ende gemeinsam mit Lutz Heiny (beide sechs Treffer) der beste Nordhorner Torschütze. Bei den Westfalen verbuchte Oddur Grettarsson (5) die meisten Tore.

Im zweiten Durchgang steigerten sich die Nordhorner in der Defensive und setzten sich so nach dem 18:17-Zwischenstand (43.) durch drei Treffer in Folge auf 21:17 (46.) ab. Emsdetten ließ sich aber nicht abschütteln und verkürzte in der 56. Minute auf 21:23. Dies war der Startschuss für eine dramatische Endphase: 98 Sekunden vor dem Ende war das Spiel für Pavel Mickal durch eine Zwei-Minuten-Strafe vorzeitig beendet, Emsdetten verkürzte per Siebenmeter auf 23:24. HSG-Trainer Bültmann ging nun Risiko, nahm in Unterzahl den Torhüter runter, damit sein Team mit sechs Feldspielern agieren konnte. Zwar wehrte TVE-Keeper Endre Komendant den folgenden Wurf von Lutz Heiny ab, die Gäste kamen aber nicht mehr zum Ausgleich – weil Buhrmester gegen Krings in letzter Sekunde auf dem Posten war. „In der Situation habe ich nur auf den Ball geguckt. Die Megastimmung in der Halle habe ich noch mitbekommen, aber dann muss man sich konzentrieren“, sagte der HSG-Torhüter. Er hatte sich im ersten Durchgang, als die Gäste den Keeper rausgenommen hatten, mit einem Wurf ins leere Tor selbst in die Torschützenliste eingetragen.