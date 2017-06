26:27 – HSG gibt in Dessau den Sieg aus der Hand

Dessau . Ärgerliche Niederlage für die HSG Nordhorn-Lingen in der Dessauer Anhalt-Arena: Die Handballer lagen am Sonnabend gegen den gastgebenden Dessau-Roßlauer HV nach einer frühen 2:0-Führung bis zur 50. Minute stets vorne, verloren am Ende aber noch durch zwei späte Gegentore in Folge mit 26:27 (14:12). Das Siegtor durch Dessaus Tomas Pavlicek fiel 76 Sekunden vor der Schlusssirene; es war die erste Führung überhaupt für die Gastgeber, die durch den Sieg in der Zweitliga-Tabelle bis auf zwei Punkte an die HSG herankommt.

Der Start ins letzte Auswärtsspiel einer langen Saison verlief nahezu optimal für die HSG-Handballer: In den ersten drei Minuten sorgten Lasse Seidel und Patrick Miedema für eine 2:0-Führung, und weil die Mannschaft in der Abwehr wenig zuließ, zog sie bis zur 12. Minute auf 7:2 davon. Erst, als die Dessau-Roßlauer ihre erste Auszeit gezogen hatten und sich Phil Dohler für den glücklosen Philip Ambrosius ins Tor stellte, fanden sie sich besser zurecht – und arbeiten sich bis zur Pause sogar wieder bis auf zwei Tore ran (12:14).

Den zweiten Durchgang eröffnete Torwart Björn Buhrmester mit einer Parade bei einem Siebenmeter von DRHV-Toptorschütze Vincent Sohmann, in Unterzahl traf kurz danach HSG-Kapitän Nicky Verjans sogar zum 15:12. In der Folge schmolz aber der Vorsprung kontinuierlich, bei 22:22 in der 50. Minute hatten die stark kämpfenden Gastgeber erstmals den Ausgleich geschafft. Nordhorn-Lingen konterte zwar noch einmal mit zwei Toren von Lasse Seidel zum 24:22, für den 18. Saisonsieg im 37. Spiel reichte es an diesem Sonnabend aber nicht. Dessau-Roßlau glich in der 57. Minute (25:25) und 58. Minute (26:26) jeweils aus – und erzielte dann schließlich das 27:26. Die HSG schaffte es danach auch nach einer letzten Auszeit nicht, den guten Torwart Dohler zu überwinden.

Bester Torschütze für Nordhorn-Lingen, die am kommenden Sonnabend (18 Uhr) in der Lingener Emsland-Arena die Saison mit einem Spiel gegen die SG Leutershausen beendet, war erneut Lasse Seidel, der vier seiner sechs Treffer von der Strafraumlinie erzielte. Aus dem Feld traf Nicky Verjans fünf Mal. Bester Werfer der Partie wurde Dessaus Vincent Sohmann mit 9/3 Toren.