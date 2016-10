3:1 – SC Union feiert zweiten Saisonsieg

fhStralsund. Mecklenburg-Vorpommern ist in dieser Saison ein gutes Pflaster für Union Emlichheim: Nach dem 3:0-Erfolg vor einer Woche beim VCO Schwerin fuhren die Zweitliga-Volleyballerinnen von Trainer Michael Lehmann am Sonnabend mit 3:1 bei den Stralsunder „Wildcats“ den zweiten Saisonsieg ein. In einem ausgeglichenen Spiel waren die Gäste aus der Niedergrafschaft mannschaftlich einen Tick besser und hatten in der entscheidenden Phase die stärkeren Nerven.

Der SCU war trotz der weitesten Auswärtsfahrt der Saison, die bereits morgens um 6 Uhr begonnen hatte, zu Spielbeginn hellwach und sicherte sich nach 23 Minuten mit 25:19 den ersten Satz. Im zweiten Abschnitt lagen die Stralsunderinnen mit bis zu sieben Punkten vorn (14:7). Doch der SCU kämpfte sich bis auf einen Punkt heran (17:18), gab sich auch nach einem neuerlichen Rückstand (17:21) nicht auf und hielt den Satz bis zum 23:24 offen. Dann allerdings machten die Stralsunderinnen den entscheidenden Punkt zum 25:23 und glichen zum 1:1 nach Sätzen aus.

Auch wenn die Aufholjagden letztlich nicht zum Erfolg führten, so festigten sie beim SCU doch den Glauben an die eigene Stärke und die Chance auf den Sieg. Fast den gesamten dritten Satz über lagen die Emlichheimerinnen in Führung und sicherten sich diesen Durchgang mit 25:19 letztlich souverän. Dennoch sah es im vierten Satz lange danach aus, als könnten die Gastgeberinnen erneut ausgleichen; bis zum 20:18 lagen sie beständig in Führung. Dann allerdings nahm Lehmann einen entscheidenden Wechsel vor: Für Evann Slaughter, die schon zwei Aufschläge versemmelt hatte, schickte er Sarah Kuipers an die Aufschlaglinie. Und die sorgte mit ihrem Service für den nötigen Druck, um mit 24:20 in Führung zu gehen. „Bis zum 20:20 war noch alles offen“, blickte Lehmann nach dem Match auf die entscheidende Phase zurück, „wenn wir da die nächsten beiden Punkte nicht machen, kann das Spiel schnell in eine andere Richtung gehen.“ Doch mit 25:22 machte sein Team nach 101 Minuten den Sieg perfekt.

„Das war eine sehr gute mannschaftliche Leistung“, lobte Lehmann, der beim Gegner Zuspielerin Tanja Joachim zur besten Spielerin kürte. Sein Trainer-Kollege André Thiel bedachte beim SCU Pia Timmer mit der MVP-Medaille in Gold. Die Auszeichnung hätte ebenso gut an Lona Volkers gehen können, die als Außenangreiferin ebenfalls eine starke Leistung bot.

SC Union: Jolanta Kelner, Pia Timmer, Lona Volkers, Alicia Nelson, Ina Gosen, Evann Slaughter, Jana Oudehinkel, Anna Meyerink, Zuzana Buchlova, Sarah Kuipers, Leandra Schoemaker, Zoe Konjer.