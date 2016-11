330 Schwimmer bei 24-Stunden-Aktion in Bentheim

Bad Bentheim.

Einmal im Jahr spielen Öffnungszeiten im Badepark in Bad Bentheim keine Rolle. Dann kann für 24 Stunden Tag und Nacht geschwommen werden – und das sogar für einen guten Zweck. Am Freitagvormittag fiel um 10 Uhr zum sechsten Mal der Startschuss für das „24-Stunden-Schwimmen“. Die Resonanz darauf war beeindruckend. Bis zum Sonnabendvormittag zogen insgesamt 330 Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Bahnen und legten dabei eine Gesamtstrecke von 663.000 Metern zurück. „Wir sind begeistert, mit wie viel Einsatz die Teilnehmer in diesem Jahr dabei waren“, freute sich Organisatorin Birgit Mahn vom Badepark über den Erfolg der Aktion.

Erlöse kommen „Herzenswünsche“ zu Gute

Dabei unterstrich an diesem Wochenende vor allem das weibliche Geschlecht seine Ausdauer im Wasser. In der Gesamtwertung waren nach den 24 Stunden acht Schwimmerinnen unter den Top 10 zu finden. Die eindrucksvollste Leistung zeigte Katharina Deutzmann. Die Ausdauersportlerin war extra aus Bonn angereist. „Sie hat sich richtig etwas vorgenommen“, berichtete Mahn bereits vor dem Startschuss. Anschließend ließ Deutzmann auch Taten folgen und schwamm mehr als 34 Kilometer für den guten Zweck. Denn die Erlöse, die jeder einzelne Starter dank Sponsoren zusammenbekommt, sind für „Herzenswünsche“ bestimmt. Der gemeinnützige Verein aus Münster erfüllt schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche. „Bis zum 30. November können bei uns im Badepark noch Spenden für die Aktion abgegeben werden“, hebt Mahn hervor.

Hinter Deutzmann sicherte sich Laura Busmann von der DLRG den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Mit 25.525 Metern schwamm sie fast zwei Kilometer mehr als im vergangenen Jahr, als sie ganz oben auf dem Treppchen stand. Den dritten Platz sicherte sich mit Jesse Grasl der erste Schüler. 16.000 Meter standen für den Jungen aus der 8b der Grund- und Hauptschule Gildehaus am Ende zu Buche. Die Gildehauser GHS war sehr stark vertreten. Auch die Plätze vier und fünf der Gesamtwertung gingen mit Lisa Zittermann (8a, 15.000 Meter) und Liz Iwinski (5b, 14.750 Meter) an Schülerinnen aus Gildehaus.

Frühstück unter freiem Himmel

Von der Grund- und Hauptschule wird die Aktion von Anfang an gut unterstützt. Mehrere Klassen verbinden ihre Teilnahme am Badepark mit einem Schulausflug. „Wir sind von der Schule über die düstere Stiege zum Badepark gelaufen“, berichtet Lehrerin Claudia Tannen. Dort stand zur Stärkung vor dem sportlichen Einsatz zuerst ein Frühstück unter freiem Himmel auf dem Programm. Anschließend zeigten die Schülerinnen und Schüler auch im Hallenbad vollen Einsatz. Das galt zum einen für die Mädchen und Jungen, die im Wasser möglichst viele Bahnen in Angriff nahmen, aber auch für die Klassenkameraden, die nicht aktiv mitmachen konnten. Die unterstützten die Helferinnen und Helfer des Badeparks beim Zählen der Bahnen. Neben einer Strichliste kamen dabei auch kleine Gummibänder zum Einsatz. Für alle fünf absolvierten Bahnen konnten sich die Teilnehmer der GHS ein Bändchen über die Finger streifen. „Das macht das Zählen der Meter am Ende einfacher“, berichtete Tannen. Mit 28.100 Metern ging der Titel der besten Klasse an die 8a der GHS Gildehaus. Auch weitere Schulen wie der Burg-Gymnasium oder die Realschule unterstützten die Aktion vor Ort.

Im Laufe des Tages und der Nacht nahmen aber auch immer mehr Erwachsene ihre Strecken in Angriff. So zählten viele Starter der DLRG, die sich mit 61.175 Metern auch den Sieg bei den Gruppen sicherte, zum Teilnehmerfeld. Und auch Bürgermeister Volker Pannen ließ es sich nicht nehmen, 50 Bahnen für die „Herzenswünsche“ zu ziehen. Möglich ist die Aktion nur, weil neben Lehrern und Ehrenamtlern viele Mitarbeiter des Badeparks die Aktion mit Leben füllen. „Es waren mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen beteiligt, die die Veranstaltung teilweise in ihrer Freizeit ehrenamtlich unterstützt haben“, hob Birgit Mahn hervor.