37 Anzeigen bei Großkontrolle an der A30

Gildehaus.gn Insgesamt 22 Lastwagen von 39 überprüften Sattelschleppern haben Polizei und Landkreis bei einer Großkontrolle am Mittwoch auf dem Parkplatz Waldseite an der A30 beanstandet. 37 Fahrer, Halter, Beförderer und Verlader müssen mit Anzeigen rechnen. In neun Fällen wurde die Weiterfahrt erst nach Mängelbehebung gestattet. „Die Beanstandungsquote fiel mit 56 Prozent sehr hoch aus“, teilt die Polizei mit. Die Gründe waren technische Mängel, Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und gegen die Ladungssicherung und fehlende Genehmigungen.

Gefahrengut-Transport

Ein polnischer Sattelzug fiel besonders auf. Er war mit Zinkoxid (Gefahrgut UN 3077) unterwegs. Die Ladung war nicht ausreichend gesichert in „Big Bags“ verladen worden. „Außerdem war bei dem auf dem Weg von Großbritannien nach Polen befindlichen Transport die Ladefläche mit dem als umweltgefährlich eingestuften Zinkoxid verunreinigt“, berichtet die Polizei. Die Weiterfahrt wurde deshalb erst erlaubt, nachdem die Ladefläche von einer Fachfirma gereinigt und das Gefahrgut neu verladen worden war. Gegen Fahrer, Beförderer und Verlader wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen Sicherheitsleistungen in Höhe von 1100 Euro bezahlen.

„Hartnäckiger“ Fall

Außerdem haben die Beamten bei der Kontrolle vier ungenehmigte Schwertransporte aus dem Verkehr gezogen. „Etwas hartnäckiger war eine polnische Firma, die sich anfänglich weigerte, zwei erheblich beschädigte Reifen am Trailer zu wechseln, weil der Reifenwechsel in einer deutschen Werkstatt offensichtlich zu teuer erschien“, berichtet die Polizei weiter. Nachdem vor Ort ein Vertreter der Zulassungsstelle die Stilllegung androhte, lenkte die Spedition ein und ließ die beschädigten Reifen in einer Werkstatt austauschen. Im Vorfeld wurden bereits 2100 Euro Sicherheitsleistung erhoben.