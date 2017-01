5. JBW-Cup: Vier Bezirksligisten sind am Start

Wietmarschengn . Ein starkes Teilnehmerfeld hat der SV Wietmarschen für sein fünftes Hallenturnier um den JBW-Cup zusammengestellt: Neben dem gastgebenden Fußball-Bezirksligisten gehen am Sonntag, 8. Januar, ab 13.30 Uhr unter anderem drei Ligakonkurrenten an den Start: der Titelverteidiger SV Eintracht TV, der zuletzt stark auftrumpfende VfL Weiße Elf aus Nordhorn und – nach einem Jahr Pause – der Wietmarscher Ortsrivale Union Lohne.

Den Auftakt machen am Sonntag um 13.30 Uhr in der Wietmarscher Sporthalle der SV Union und der FSV Füchtenfeld, aktuell Tabellenführer in der 1. Kreisklasse. Neben diesen beiden Teams treten in der Vorrunden-Gruppe A auch der VfL Weiße Elf und die Reserve des SV Wietmarschen an, die diese Saison als Dritter ebenfalls eine starke Rolle in der 1. Kreisklasse spielt. Die Bezirksliga-Truppe des Gastgebers trifft in ihrem ersten Spiel der Gruppe B auf die zweite Mannschaft des ASC Grün-Weiß 49. Zuvor kommt es in dieser Gruppe bereits zum Nordhorner Duell zwischen dem SV Eintracht TV und Sparta.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, das um 16.20 Uhr beginnt. Das Endspiel ist für 17.05 Uhr terminiert. Der Turniersieger erhält neben dem Wanderpokal eine Siegprämie in Höhe von 150 Euro. Der unterlegene Finalist bekommt 100 Euro, der Sieger des kleinen Finals um Platz drei immerhin noch 50 Euro. Ausgezeichnet wird auch der beste Torschütze des Turniers. Für alle Mannschaften ist es zudem die letzte Chance, sich für das Masters in der nächsten Woche in Emlichheim zu qualifizieren.

Nachtrag: Der ASC Grün-Weiß 49 nimmt mit seiner zweiten Mannschaft an dem Turnier teil. In einer ersten Version wurde geschrieben, dass die Wielener Kreisliga-Fußballer spielen.