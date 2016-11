7,3 Kilo Drogen in Kofferraum entdeckt

Gildehaus.gn Fünf Kilogramm Marihuana und 2,3 Kilogramm Kokain haben Osnabrücker Zöllner am vergangenen Sonntagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der A30 in einem aus den Niederlanden eingereisten Pkw entdeckt.

Wie das Hauptzollamt Osnabrück mitteilt, gab der 54-jährige Fahrer, der sich auf dem Weg nach Hamburg befand, auf die Frage nach mitgeführten Waffen, Drogen oder Bargeld an, dass sich im Kofferraum eine große Reisetasche befände. Über den Inhalt konnte er keine Angaben machen, da ihm die Tasche unmittelbar vor der deutschen Grenze auf einem Parkplatz von einem Unbekannten in dem Kofferraum gestellt worden sei. In der Tasche fanden die Beamten in einer Plastiktüte Marihuana. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Beamten Kokain, das unter dem Beifahrersitz versteckt war. Nach Angaben des Zolls haben die sichergestellten Drogen einen Wert von über 166.000 Euro.

Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Essen –Dienstsitz Nordhorn.