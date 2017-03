74-Jähriger muss nicht ins Gefängnis

Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hat am Mittwoch einen 74 Jahre alten Mann aus der Niedergrafschaft zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die 3. Große Strafkammer sieht es als erwiesen an, dass der Angeklagte zwischen April 2014 und August 2015 seine heute zwölfjährige Tochter in 35 Fällen sexuell missbraucht hat. Der Mann, der seit 2008 von seiner Frau geschieden ist, hat das Kind an den Besuchswochenenden an intimen Körperstellen berührt. Die Taten ereigneten sich im Schlafzimmer des Vaters, der Tochter und auch im Wohnzimmer. Die Tochter offenbarte sich im September 2015 ihrer Mutter, die sofort den Kontakt zum Vater abbrach und die Ermittlungen in Gang brachte.

Während des Prozesses hatte der Angeklagte sämtliche Vorwürfe eingeräumt und bereits ein Schmerzensgeld in Höhe von 8000 Euro gezahlt. Der dritte und letzte Verhandlungstag verlief am Mittwoch weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sowohl die Plädoyers von Anklage und Verteidigung als auch die letzten Worte des Angeklagten und die Urteilsbegründung wurden hinter verschlossenen Türen gehalten. Das Gericht begründete diese Entscheidung mit dem Schutz von Opfer und Täter, der stärker wiege als das öffentliche Interesse.

Die Staatsanwaltschaft hatte als Strafmaß zwei Jahre und zehn Monate gefordert, die Verteidigung zwei Jahre auf Bewährung. Die Rechtsanwältin der Nebenklage, die Mutter und Tochter vertritt, verzichtete auf eine Forderung. Das nun verhängte Strafmaß von zwei Jahren ist die Höchstgrenze, bis zu der noch eine Bewährung ausgesprochen werden kann.

Der Richter machte auch deutlich, dass die finanziellen Mittel des Angeklagten, der bereits im Rentenalter ist, mit der geleisteten Zahlung der 8000 Euro erschöpft seien. Weitere Zahlungen seien nicht möglich und im Vergleich mit ähnlichen Fällen auch nicht erforderlich. Damit zeigte sich die Nebenklage einverstanden.