75-Jähriger verursacht drei Unfälle

Nordhorn.gn Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann gegen 6.00 Uhr mit einem Renault Twingo die Marienburger Straße Richtung Vennweg, teilte die Polizei mit. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er mit dem Fahrzeug nach rechts und prallte auf einen geparkten Opel Insignia. Dabei löste der Airbag des Twingo aus und verletzte den Mann im Gesicht.

Der 75-Jährige erlitt einen Schock und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. „Aufgrund seiner Verwirrtheit begab er sich zu einer Firma an der Marienburger Straße, wo er als Aushilfsfahrer tätig ist“, sagte ein Polizeisprecher.

Karte

Kein Alkohol im Blut

Der 75-Jährige setzte sich dort in einen Lastwagen und fuhr damit auf die Marienburger Straße in Richtung Mathildenstraße. Kurz vor der ersten Unfallstelle fuhr er mit dem Laster gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Transit und beschädigte diesen. Der Mann setzte seine Fahrt fort und fuhr in die Mathildenstraße, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte und zum Stillstand kam. Wegen gesundheitlicher Probleme wurde der 75-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde vorsorglich eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.