80 Einsatzkräfte beweisen Schlagkraft bei Übung

Veldhausen. Gruppenführer Gerwin Raterink von der Feuerwehr Neuenhaus hatte mit seinem Team gemeinsam mit Jürgen Maatmann, er ist im Unternehmen Glüpker für die technische Planung und Instandhaltung verantwortlich, eine knifflige Alarmübung ausgearbeitet. Bei einem fiktiven Brand wurde eine Person vermisst und eine Feuerwehrfrau verletzt.

Raterink erklärte zur Lage: „Um 16.40 Uhr meldet ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in der Logistikhalle von Glüpker an der Rudolf-Diesel-Straße per Handy der Leitstelle seiner Firma einen Brand. Während des Telefonates brach der Kontakt ab. Von der informierten Feuerwehreinsatzleitstelle wurde die Veldhausener Wehr alarmiert. Gefahrenpunkte waren die Gastankstelle in unmittelbare Nähe der Logistikhalle, die Hallenregalanlagen bis zu 7,5 Metern Höhe, geringe Gangbreiten und wenig Durchgangsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Hallen, die Abstellplatze der Stapler im Logistikbereich, die Photovoltaik-Anlagen auf dem Hallendach und deren Gleichrichter an der Außenwand.“

Karte

Veldhausens Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Michael Wübben erkannte sofort die Lage und forderte die Wehren aus Georgsdorf, Lage und Neuenhaus zur Unterstützung an. „Für uns stand die Menschenrettung an erster Stellte. Atemschutzgerätträger aus Veldhausen und Neuenhaus gingen in den vom Brand betroffenen Bereich vor. Dabei kippte eine Kameradin aus unerklärlichen Gründen um. Sie wurde von Reservekräften gerettet. Ebenso schnell wurde der vermisste Wachmann gefunden. Auch er wurde nach der Erstversorgung den sechs Rettungskräften des Sanitätsdienstes vom DRK-Ortsverein Neuenhaus zur weiteren Versorgung übergeben.“

Wübben erläuterte: „Die Wehren aus Georgsdorf und Lage hatten die Brandbekämpfung, Löschwasserversorgung und den Schutz der umliegenden Firmengebäude übernommen. Im Einsatz war dabei auch der Wechsellader mit 7000-Liter-Löschwasserbehälter. Wasserentnahmestellen waren ein Wassergraben am Gelände Glüpker und bei den Parkplätzen, ein 200er Hydrant an der Veldhauser Straße hinter dem Lärmschutzwall, ein Hydrant bei Firma HKM und ein Saugbrunnen bei der RWG an der Industriestraße.“

Im Einsatzleitwagen aus Veldhausen liefen die Fäden zusammen. Hier bedienten Ina Venneklaas und Verena Peters die moderne Kommunikationstechnik. „Wir sind Schnittstelle zwischen dem Einsatzleiter und der FEL. Mit dem Einsatzführungsprogramm „Fireboard“ dokumentieren wir die wichtigen Lagemeldungen und den Funk“, erklärte Ina Venneklaas.

Firmenchefin Friederike Glüpker, die zum ersten Mal eine Übung dieser Größenordnung miterlebt hat, war erstaunt von der Ausrüstung und dem Engagement der Einsatzkräfte. Sie betonte: „Es ist wichtig, dass sich die Feuerwehr in Notfällen in unseren Hallen auskennt. Wir haben viele Mitarbeiter, die einer Feuerwehr angehören. Wir haben für ihr freiwilliges Engagement sehr viel Verständnis. Es ist bemerkenswert, wie gut die Einsatzkräfte der vier Wehren Hand in Hand zusammenarbeiten.“

In der Manöverkritik lobten Kreisbrandmeister Vernim, Herbert Lüken (Samtgemeinde), Uwe Paulsen (DRK), Karl-Heinz Roelfes als Gastbeobachter von der Feuerwehr Spelle und Jürgen Maatmann die Einsatzkräfte. Michael Kramer sagte: „Der Umgang unserer Feuerwehren mit der Technik ist bemerkenswert. Wenn man einen Knopf drückt, sind sehr schnell viele Einsatzkräfte vor Ort. Dies macht besonders das System der Feuerwehr aus. Als Samtgemeinde sind wir stolz auf unsere vier Wehren, die wirklich hervorragende Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung leisten.“