86-Jähriger stirbt nach Unfall bei Wietmarschen

Geeste.gn Ein 86-jähriger Niederländer aus Klazienaveen verstarb drei Tage nach einem Unfall auf der Autobahn 31 im Krankenhaus Meppen. Zunächst hieß es, der Mann und die 56-jährige Fahrerin aus Klazienaveen des niederländischen Autos seien leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr die Frau am Freitagnachmittag mit einem Opel Agila zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Geeste auf der A 31 in Richtung Emden. Eine hinter dem Opel fahrende 26-jährige Niederländerin aus Emmen mit einem Renault Clio fuhr auf das Auto auf, „weil sie nach eigenen Angaben für einen kurzen Moment abgelenkt war“, heißt es im Polizeibericht.

Die 56-Jährige und der 86-jährige Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen mit Rettungswagen in das Meppener Krankenhaus. Dort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 86-Jährigen rapide, er starb am Montagabend. Die 26-jährige Niederländerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.