ASC Grün-Weiß baut seine „Strahlkraft“ aus

Wielen/Itterbeck/Wilsum. Das Schattendasein des Fußballplatzes mit der Nummer 4 auf dem ASC-Sportgelände in Wielen hat ein Ende: Neue Strahler sorgen fortan dafür, dass auch nach Sonnenuntergang der sportliche Betrieb auf dem Feld in angemessener Form vonstattengehen kann. Eine Vergrößerung und Ausbesserung der Fläche soll es zudem ermöglichen, den Platz künftig nicht nur für Trainingseinheiten, sondern auch für Spiele zu nutzen.

Erfreut haben am Freitagabend Vertreter des ASC, der Gemeinden Wielen, Wilsum und Itterbeck – auf die sich das Vereinsleben erstreckt – sowie der beteiligten Firmen die neue Lichtanlage in Augenschein genommen. Dass dem seit 50 Jahren durch den ASC genutzten Trainingsplatz eine gewisse Historie innewohnt, machte Vereinsvorsitzender Jürgen Hölman bei seiner Begrüßung deutlich: „Für viele war hier der Beginn“, sagte er und berichtete, dass auch er selbst 1969 dort in der C-Jugend mit dem Fußball angefangen habe. Das Grundstück ist in Besitz des Fürsten zu Bentheim, langfristig durch die Gemeinde Wielen gepachtet und nach wie vor eine gefragte Sportstätte. Doch die rund 40 Jahre alte Flutlichtanlage erfüllte nicht mehr die heutigen Ansprüche: So gab es nicht nur Kritik an der mangelnden Ausleuchtung; es fielen auch immer wieder teure Reparaturen an, was für „zusätzlichen Organisations- und Finanzaufwand“ sorgte. Ein eingeschränkter Trainingsbetrieb war die Folge.

Vor gut einem Jahr wurde dann nach Gesprächen mit den drei Gemeinden der Entschluss gefasst, eine neue Flutlichtanlage aufzustellen, den Platz neu einzusäen und das Umfeld herzurichten.

Statt wie zuvor mit 1000 Watt, leuchten nun zwölf moderne HQI-Planflächenstrahler mit einer Leistung von je 2000 Watt das Feld aus. Insgesamt knapp 42.000 Euro haben die neue Anlage und die bisherigen Arbeiten gekostet. Die Investition wurde ermöglicht durch die Unterstützung der Gemeinden (15.000 Euro), die Sportförderung des Landkreises (7500 Euro), finanzielle Eigenleistung und ehrenamtlichen Einsatz.

An die Gemeindevertreter gewandt sagte Hölman: „Auch diese aktuelle Investition ist mit Blick auf die Jugend im Einzugsgebiet aller drei Gemeinden in die Zukunft gerichtet wichtig und gut angelegt.“ Ihnen dankte der Vorsitzende auch grundsätzlich für die fortwährende Unterstützung, die eine Planung über die jeweiligen Ortsgrenzen hinweg erfordere. Sein Dank galt weiterhin den ausführenden Firmen, den zahlreichen Helfern sowie seinen Vorstandskollegen Jan Schüldink und Hardy Grobbe.

Lambertus Wanink, Bürgermeister von Itterbeck, sprach stellvertretend für die drei Gemeinden: „Der ASC ist ein breit aufgestellter Verein, den wir als Gemeinden gerne unterstützt haben.“ Der Sport motiviere Kinder und Jugendliche dazu, ihre Zeit nicht nur vor elektronischen Geräten zu verbringen, sondern sich an der frischen Luft zu bewegen. Wanink dankte allen Ehrenamtlern, die „unzählige Stunden in die Jugendbetreuung investieren“.

Jürgen Hölman nannte als weitere Pläne des Vereins den beabsichtigten Kauf des Grundstücks in Wielen, auf dem das Vereinsgebäude steht, sowie die Erweiterung des Jugendraums. Die stete Weiterentwicklung von Angeboten und Aktivitäten sieht der Verein vor dem Hintergrund eines „kontinuierlich guten Zulaufs“ im unteren Jugendbereich. Neben sieben Seniorenmannschaften führt der ASC aktuell 19 Jugendmannschaften, mehr als 60 ehrenamtliche Trainer und Betreuer sind in der Woche und an den Wochenenden im Einsatz.