ASC wartet seit 2010 auf Turniersieg

Wilsumgn . Am Mittwochabend wurden in der Wilsumer Sporthalle die Vorrundenspiele des Hyundai-Cups beendet, doch schon in der kommenden Woche sieht sich ein Großteil der ranghöchsten Niedergrafschafter Fußballteams an gleicher Stelle wieder: Der Kreisligist ASC Grün-Weiß 49 lädt zu seinem traditionellen Peters-Cup. Die 23. Ausgabe des Hallenturniers beginnt am Dienstag, 27. Dezember, um 19 Uhr mit den Begegnungen der Gruppe I. Nach dem zweiten Vorrunden-Abend am Mittwoch spielen die acht besten Mannschaften am Donnerstag, 29. Dezember, um den Wanderpokal. In den vergangenen beiden Jahren hatte der SV Olympia Uelsen jeweils das Endspiel gewonnen.

Den Start machen am Dienstag nach Weihnachten die beiden Kreisligisten Borussia Neuenhaus und Union Emlichheim. Danach trifft der gastgebende ASC Grüß-Weiß 49 in seinem ersten Spiel auf den SV Hoogstede. Die Wielener sind mit sechs Turniersiegen der erfolgreichste Verein, der letzte Triumph liegt allerdings schon sechs Jahre zurück.

Ebenfalls am Dienstag in der Gruppe A kämpfen der TSV Georgsdorf und Rot-Weiß Lage um die Qualifikation für die Endrunde. Die vier besten Teams des Abends kommen weiter.

Der Titelverteidiger aus Uelsen geht am Mittwoch, 28. Dezember, an den Start – ebenso wie seine Kreisliga-Konkurrenten SV Veldhausen 07, GSV Ringe-Neugnadenfeld 2015 und Grenzland Laarwald sowie den SV Esche aus der 1. Kreisklasse. Einziger Bezirksligist und damit ranghöchster Teilnehmer des Peters-Cups ist der SV Wietmarschen, der im ersten Duell des Abends auf Olympia Uelsen trifft.

Der Gewinner des 23. Peters-Cups erhält neben dem Wanderpokal eine Siegprämie in Höhe von 300 Euro. Geldpreise gibt es zudem für den Zweit-, Dritt- und Viertplatzierten. Einen Pokal erhalten auch der erfolgreichste Torschütze sowie der beste Spieler und der beste Torhüter des Turniers. Das Organisationsteam des veranstaltenden ASC GW 49 hofft erneut auf insgesamt mehr als 1000 Zuschauer in Wilsum; die Jugendabteilung veranstaltet eine Tombola.