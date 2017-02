Ab 2018 neue Schulgrenze in Bad Bentheim möglich

Bad Bentheim. Die geplante Verlegung der Schulbezirksgrenze zwischen Bad Bentheim und Gildehaus hatte Ende vergangenen Jahres für viel Wirbel in der Elternschaft gesorgt. Jetzt hat sich der Verwaltungsausschuss (VA) der Stadt einstimmig dafür ausgesprochen, die neue Schulbezirksgrenze zum Schuljahr 2018/2019 einzuführen. Das teilte Bürgermeister Dr. Volker Pannen in einem Pressegespräch mit.

Regelung

Mit den Schulleitungen der beiden Grundschulen wurde nun eine Übergangsregelung getroffen. Kinder aus den von der Änderung betroffenen Wohngebieten, die aktuell bereits eine Kita im Stadtteil Bentheim besuchen, können entgegen der ab 1. August 2018 geltenden Bezirke weiterhin in der Grundschule Bad Bentheim angemeldet werden. Gleiches gilt für Geschwisterkinder, auch wenn sie noch keine Kita besuchen. Die Entscheidung über die Schulwahl muss der Schulleitung spätestens ein Jahr vor der Einschulung mitgeteilt werden.

Empfehlung

Wenn der Stadtelternrat eine Stellungnahme abgegeben hat, soll in dieser Sache eine endgültige Empfehlung an den Rat erfolgen. Ein endgültiger Beschluss soll voraussichtlich im Stadtrat am 15. März getroffen werden.