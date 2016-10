Ab Freitag fünf Tage Kirmesspaß auf dem Neumarkt

Nordhorn. Eine rekordverdächtige Mischung aus aufregenden Fahrgeschäften und lieb gewonnenen Kirmesklassikern haben Stadt Nordhorn und Schaustellerverband für die Nordhorner Herbstkirmes zusammengestellt, die Freitag auf dem Neumarkt beginnt. 67 Schaustellerbetriebe versammeln „Heroes“ und „Gladiatoren“, laden ein zu einer luftigen Reise „Around the World“, zur spaßigen „Schlittenfahrt“ über Berg und Tal und zum Besuch im gruseligen „Scary House“.

Donnerstag legten die Schausteller letzte Hand an den Aufbau ihrer Karussells. Eröffnet wird die Herbstkirmes am Freitag um 15 Uhr von Bürgermeister Thomas Berling und dem Vorsitzenden des Schaustellerverbandes Nordhorn, Werner Wegener. Am Montag bieten die Schausteller mit dem Familientag traditionell besondere Vergünstigungen für Familien an. Auch die Lebenshilfe ist dann wieder bei den Schaustellern zu Gast. Seinen Abschluss findet der Jahrmarkt am Dienstag gegen 22 Uhr mit dem bunten Höhenfeuerwerk.