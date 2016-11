„Abenteuerland“ in Lage feiert Jubiläum

Lage. Kinder, Familienangehörige, Freunde, Ehemalige und Vertreter aus den zahlreichen ortsansässigen Vereinen: Sie alle waren in den Kindergarten gekommen, um das Jubiläum zu feiern. In bester Laune wurden die Gäste von den knapp 40 Kindern und ihren Erziehern singend empfangen. „Wir feiern heute ein für uns ganz besonderes Jubiläum. Dafür haben wir in den vergangenen Wochen einiges vorbereitet“, kündigte Guido Meyer, Leiter des „Abenteuerlandes“, voller Vorfreude an.

In 25 Jahren „Abenteuerland“ hat sich einiges im und am Kindergarten getan: Der Startschuss fiel im September 1989, als im Gemeinderat erstmals die Überlegungen laut wurden, einen Kinderspielkreis in Lage zu etablieren. Ein Jahr später, in der Novembersitzung 1996, wurde schließlich der Beschluss gefasst, nicht nur einen Kinderspielkreis ins Leben zu rufen, sondern lieber mit der Förderung des Landes Niedersachsen einen Kindergarten am Dorfgemeinschaftshaus zu bauen.

Hermine Rosemann übernahm die Leitung des noch eingruppigen Kindergartens. Anfang 2000 kam eine zweite Gruppe hinzu. Rosemann verließ 2011 den Kindergarten und Guido Meyer übernahm die Leitung, die er bis heute innehat. „Wir haben im Gemeinderat damals die mutige Entscheidung getroffen, einen Mann mit der Leitung des Kindergartens zu beauftragen – bis heute sind wir davon überzeugt, dass dies eine goldrichtige Entscheidung war“, erklärte Bürgermeister Hindrik Bosch in seinem Grußwort. „Die Kinder sind gerne hier und auch die Eltern wissen, dass ihre Kinder im ,Abenteuerland‘ in guten Händen sind“. Wie wichtig den Bewohnern in Lage die Einrichtung sei, zeige sich vor allem im ehrenamtlichen Einsatz und der ständigen Bereitschaft, selbst Hand anzulegen.

Im Zuge der Jubiläumsfeier wurde dem „Abenteuerland“ zum vierten Mal die Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“ von den Mitarbeitern der VHS Grafschaft Bentheim, Karola Langenhoff und Doris Kalter, verliehen. Der Kindergarten bietet Jungen und Mädchen demnach hervorragende Bedingungen, ihre Talente und Potenziale in den Bereichen Naturwissenschaft und Technik zu entdecken und ihre Begeisterung zu fördern.

„Unterstützung ist sicher“

Nach dem offiziellen Teil der Jubiläumsfeier wartete auf die Kinder ein buntes Rahmenprogramm. Ein Ballonkünstler unterhielt die Kleinen mit einigen Kunstwerken und auf der Hüpfburg sowie im „Preiswühlbad“ tobten sie sich aus. Und wer besonders viel Glück hatte, räumte einen der Hauptpreise bei der großen Tombola ab. Abgerundet wurden die Feierlichkeiten bei Kaffee und Kuchen. „Den nächsten 25 Jahren steht nichts mehr im Wege“, sagte Hindrik Bosch und fügte in Richtung Einrichtungsleiter Meyer an: „Die Unterstützung der politischen Gemeinde als Träger ist dem ,Abenteuerland‘ jederzeit sicher.“