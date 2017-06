„Abholzung in Wachendorf illegal“

Lingen. Anfang März sind im emsländischen Wachendorf bei Lingen elf Hektar Wald gerodet worden. Die Stadt Lingen möchte mit der Aktion an dieser Stelle wieder Heide etablieren, die hier bis zur Aufforstung Anfang der 1960er die Landschaft geprägt hat und noch in kleinen Teilen vorhanden ist. Damit soll nicht nur eine kulturhistorische Landschaft wiederhergestellt werden, auch seltene Tierarten wie Ziegenmelker und Zauneidechse sollen hier einen geeigneten Lebensraum finden (die GN berichteten).

Seitdem die Aktion bekannt wurde, gibt es geteilte Meinungen. Der Landkreis Emsland betont, dass die Rrodung ungenehmigt erfolgt sei und den Bemühungen des Kreises, mehr Wald zu schaffen, entgegenliefe.

Karte

Es blieben Fragen offen: Ist die durch den Menschen geschaffene Kulturlandschaft überhaupt als natürliches Habitat zu bewerten? Nein, meint der ehemalige Leiter des früheren Landwirtschaftskammerforstamtes Emsland, Edmund Haldenwand, und betont: „Die Heide als natürliche Vegetationsform kommt in unseren Breiten nur kleinflächig an sauren Hochmoorrändern oder vorübergehend, als Erstbesiedlung und Wegbereiter für die natürliche Bewaldung auf Rohböden vor. Die großflächige Heidelandschaft ist das Ergebnis extremer Übernutzung (überhöhter Holzeinschlag, Waldweide, Streunutzung) der ursprünglichen Waldvegetation durch den Menschen. Im Grunde ist sie nicht viel natürlicher als ein Maisacker.“

In den vergangenen Jahrhunderten, so der Forstoberrat, wurden diese Flächen durch Überweidung und Plaggennutzung so ausgelaugt, dass nur noch die Heide als genügsame Pflanzenart mit hohen Lichtansprüchen als dominierende Vegetation erhalten blieb. Alles andere aufkommende Grün – ob Gras, Kraut, Strauch oder Baum – wurde von den hungrigen Schafen bis zur Vernichtung abgefressen und so die passenden Wuchsbedingungen ausschließlich für die Heidevegetation geschaffen und erhalten.

„Diese Nutzungsweise wird schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr praktiziert, deshalb kann eine solches ’Freilandmuseum‘ auch nur durch fortlaufende aufwendige Eingriffe des Menschen aufrechterhalten werden. Dafür können pro Jahr und Hektar 1000 Euro und mehr anfallen“, veranschaulicht Haldenwang den finanziellen Aufwand.

Vögel wie etwa den Ziegenmelker sieht der Forstoberrat als fälschlicherweise nur den Heidegebieten zugeschlagene Arten an. „Der Ziegenmelker benötigt Freiflächen mit ausreichendem Nahrungsangebot an nachtaktiven Insekten. Das können auch Moore, stillgelegte Bodenabbauflächen aber auch Forstkulturen und Wildäcker im Wald sein“.

Der von einigen Naturschutzvertretern pauschal deklarierte höhere Wert der Heide im Vergleich zum Wald sei zudem fragwürdig. „Die positiven Leistungen des Waldes für die Umwelt liegen in einigen Bereichen deutlich über denen der Heide: Der Wald hat eine erheblich höhere Grundwasserneubildungsrate, filtert und säubert das abgegebene Wasser und sichert so das Trinkwasservorkommen. Er gibt, aufgrund seines höheren Stoffumsatzes, deutlich mehr Sauerstoff an die Luft ab und verbessert damit substanziell auch das Klima im Stadtumfeld. Er verhindert als natürlicher Bodenschutz Erosion, bindet – nicht zuletzt durch die nachhaltige Produktion des umweltfreundlichsten Rohstoffes Holz – große Mengen CO2 und ist damit die effektivste Waffe gegen den Klimawandel“, erläutert Edmund Haldenwang.

Er weist auch darauf hin, dass in dem gerodeten Waldstück naturschutzrechtlich geschützte Waldameisen vorkamen, auf deren Existenz offenbar keine Rücksicht genommen wurde. Die Abholzung ist aus Sicht des Forstmannes illegal, da sie gegen das Landeswaldgesetz verstößt. Die Rodung erfolgte ohne die im Gesetz vorgesehene Genehmigung der beim Landkreis angesiedelten Unteren Waldbehörde. „Im privaten Bereich gibt es für solche Vergehen hohe Strafen, die Behörde der Stadt Lingen kann scheinbar folgenlos im selben Stil in weitaus größere Flächen eingreifen, ohne sich an geltenden Recht zu halten. Das ist nicht vermittelbar“, findet der Nordhorner. Üblich sei es zudem, bei einer legalen Rodung Ausgleichsflächen zu schaffen, die mindestens die selbe Flächengröße (hier elf Hektar) aufweisen und wiederaufgeforstet werden.