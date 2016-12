Ältere Schüler werden von Buskosten entlastet

Nordhorn. Im Zuge der Neugestaltung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes erstattet das Land Niedersachsen seinen Anteil an der Schülerbeförderung ab Januar 2017 nicht mehr direkt den Verkehrsunternehmen, sondern den Landkreisen (die GN berichteten). Als Voraussetzung dafür soll eine „Allgemeine Vorschrift“ erarbeitet werden. Diesen Auftrag bekam die Verwaltung vom Kreistag. Erstellt wird das Vertragswerk von einer Hamburger Agentur. Die Kosten dafür sollen sich auf rund 23.000 Euro belaufen.

„Darin wird die inhaltliche und finanzielle Verantwortung zusammengefasst“, erläuterte Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Den Landkreisen werde damit „ein ganz wesentliches Finanzinstrument für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)“ in die Hand gegeben. Insgesamt beträgt die Erstattung durch das Land, die jetzt an den Landkreis geht, rund 2,5 Millionen Euro. Darüber hinaus werden weitere 300.000 Euro gezahlt, mit dem Ziel, auch älteren Fahrschülern einen Teil der Kosten zu erstatten. Der Landkreis sei ab jetzt „Spieler und Schiedsrichter in einem“, kritisierte CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhold Hilbers das neue Landesgesetz. Bislang sei der Ausgleich „immer eine eigene Einnahmeposition der Unternehmen“ gewesen. Erklärtes Ziel müsse bleiben, dass die Verkehrsunternehmen diese Einnahme verlässlich weiterhin bekämen.

Neuvergabe erst im Jahr 2021

SPD-Fraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Gerd Will erinnerte Hilbers daran, dass das Gesetz, mit dem nun auch ältere Schüler gleiche Chancen bekommen, im Landtag mit knapper rot-grüner Mehrheit beschlossen worden sei. Es übertrage „ein Stück Verantwortung auf die Kreise“ und schaffe Optimierungsmöglichkeiten. Er sehe ebenfalls die Möglichkeit, Ungerechtigkeiten auszuräumen und regte eine Selbstverpflichtung an: „Ich will keine Busfahrer für 8,50 Euro“, so Will.

Kreisrat Michael Kiehl sagte, der öffentliche Dienstleistungsauftrag für die Schülerbeförderung sei mit drei lizenzierten Unternehmen im Jahr 2013 abgeschlossen worden. Bis zur Neuvergabe im Jahr 2021 könne die Frage nach sozialen Standards jedoch geprüft werden.