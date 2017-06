Afghane muss nicht in Abschiebehaft

Nürnberg.dpa Der von Abschiebung bedrohte Afghane aus Nürnberg bleibt weiter auf freiem Fuß. Das Landgericht lehnte die Beschwerde der Regierung von Mittelfranken gegen einen Beschluss des Amtsgerichts ab. Auch das hatte eine Abschiebehaft gestern verneint. Die Regierung wollte erreichen, dass der 20-jährige Afghane bis Ende des Monats in Sicherungshaft kommt. Der Afghane sollte am Mittwoch in seine Heimat abgeschoben werden. Als die Polizei den jungen Mann in einer Berufsschule abholen wollte, versuchten Mitschüler mit einer Sitzblockade und einer spontanen Demonstration, dies zu verhindern.