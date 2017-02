Alte Kastanien in Ohne erhitzen die Gemüter

Ohne. Dass das Thema Dorfsanierung die Menschen in Ohne stark bewegt, wurde am Montagabend bei einer Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus deutlich. Ganz oben auf der Tagesordnung standen die alten Kastanienbäume, die die Dorfstraße säumen. Ein Bürgerausschuss hatte sich für die Dorferneuerung intensiv mit den Kastanien beschäftigt und dem Gemeinderat bei einer Enthaltung einstimmig die Empfehlung gegeben, die Kastanien zu fällen).

Karte

Kastaniensterben

Am Montag erläuterte Diplom-Landschaftsarchitekt Andreas Ackermann die Hintergründe. „Kastanien haben eine Lebenserwartung von 60 bis 80 Jahren. Die Bäume in Ohne sind älter als 90 Jahre und haben ihr Alter erreicht“, betonte Ackermann, der auf die starke Neigung der Bäume hinwies. Als großes Problem führte er außerdem ein Eschen- und Kastaniensterben an, das durch Bakterien- und Pilzbefall ausgelöst werde und sich seit 2012 deutschlandweit stark ausbreite. „Ein Baum ist klar abgängig, an anderen sind bereits Pilzspuren erkennbar“, sagte Ackermann. „In ganz Deutschland wird durch das Bakterium ein Großteil der Kastanien eingehen. Und Ohne hat da keinen Sonderstatus.“ Deshalb gebe er ebenfalls die Empfehlung, die Bäume zu fällen und durch eine Neuanpflanzung auf der Wiese parallel zur Dorfstraße zu ersetzen.

Kompromissvorschlag

Das Fällen der Kastanienreihe stieß vor allem bei den Ohner Bürgern Karl ter Horst und Fritz Kleve auf Widerstand. Beide hatten ebenfalls Expertenmeinungen eingeholt, die darauf hinwiesen, dass einzelne Bäume zwar gefährdet, andere aber noch vital seien. „Für mich ist es ein Frevel, wie lieblos mit der Natur umgegangen wird“, stellte ter Horst fest. Der ehemalige Schüttorfer Pastor warb für einen Kompromissvorschlag. Die neue Baumreihe auf der Wiese solle gepflanzt werden, gleichzeitig sollten die gesunden Kastanien aber stehenbleiben. Diese Bäume sollten später erst durch Neuanpflanzungen ersetzt werden, wenn sie wirklich kaputt sind. Dieser Vorschlag stieß bei den meisten Bürgern, die sich zu Wort gemeldet hatten, nicht auf Zustimmung. Der Tenor: Wir betreiben jetzt im Rahmen der Straßensanierung viel Aufwand, um Bäume zu erhalten, die dann in den nächsten Jahren doch gefällt werden müssen. Zumal die Kastanien durch die Bauarbeiten zusätzlich beschädigt würden.

Entscheidung unter Zeitdruck

Ein weiterer Kritikpunkt ter Horsts ist der Zeitplan. Mit der Entscheidung des Gemeinderates, die auf die kommende Woche verschoben worden ist, würden hinsichtlich der Kastanien bereits Fakten geschaffen, bevor die Kostenschätzungen für das Gesamtprojekt vorlägen. Die Zeit spielt in der Tat eine entscheidende Rolle. Für die Dorferneuerung hat die Gemeinde im vergangenen Jahr die Förderzusage über 73 Prozent der Kosten erhalten. Selbst hat die Gemeinde für ihren 27-prozentigen Anteil bislang eine Maximalsumme von 238.000 Euro eingeplant. Damit die Fördermittel vom Land nicht verfallen, muss die gesamte Baumaßnahme bis zum 30. August abgerechnet sein. Allerdings waren die Verantwortlichen bei den eingereichten Planungen noch davon ausgegangen, dass die Bäume stehenbleiben können. Für das neue Konzept inklusive einer Neuanpflanzung, für die Ackermann unter anderem schnell wachsende Bäume mit großem Volumen wie Berg-Ahorn, Grau-Erle oder Obstbaumarten vorschlug, müsste noch ein Änderungsantrag gestellt werden.

Baumschutzsatzung

Das Fällen der Kastanien ist laut Baumschutzsatzung nur noch bis zum 28. Februar möglich. So oder so – auf die Mitglieder des Gemeinderates kommt in der kommenden Woche auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung zu.