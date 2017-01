Alter Film zeigt Gildehauser Textilgeschichte

Gildehaus.gn In einem Zeitungsartikel der Grafschafter Nachrichten hieß es damals zur Erstaufführung, dass „dieser Film in späteren Jahren ein wichtiges Dokument für die mittelständische Textilindustrie unserer Region und ganz besonders für die vielfältigen Tätigkeiten in dem Gildehauser Unternehmen ist, wobei besonderer Wert darauf gelegt wurde, in längeren Passagen und nahen Einstellungen die Männer und Frauen bei ihrer Arbeit zu filmen“, heißt es in der Ankündigung.

Heute, fast 60 Jahre nach seiner Entstehung, habe der Film nichts von seinem Informationswert und seinem Reiz eingebüßt. „Er wurde jedoch der modernen technischen Entwicklung angepasst und digitalisiert, wofür Bernd Wolters, der für das Kreisarchiv im Bereich regionalgeschichtliche Bild- und Filmmedien ehrenamtlich tätig ist, besonders zu danken ist. Inhaltlich änderte sich aber nichts.“

Nach dem Film, der rund 40 Minuten dauert und in voller Länge zu sehen ist, werden Fotos aus fünf Jahrzehnten der Unternehmensgeschichte gezeigt. Auch bei der Auswahl dieser Bilder wurde besonderer Wert darauf gelegt, die vielen Menschen zu zeigen, die einmal in dieser Fabrik gearbeitet haben. „Zu diesem Abend der Erinnerung lädt das Pankok Museum alle Interessenten ein. Anschließend kann die laufende Ausstellung ,Heinrich Vogeler, Meister des Jugendstils‘, besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.