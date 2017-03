Altes Zollhaus soll „Kleinod“ für alle werden

Nordhorn. Von einem „Kleinod“ spricht Irene Frantzen, die als ergänzendes Mitglied ohne Stimmrecht im Stadtentwicklungsausschuss sitzt, wenn sie über das alte Zollhaus an der Grenzschleuse Frensdorferhaar berichtet.

Zur Zeit des Ersten Weltkrieges sind dort Lastschiffe überprüft und abgefertigt worden. 1961 sperrten die Niederlande den Nordhorn-Almelo-Kanal ihrerseits für die Schifffahrt, vier Jahre später zogen die Nordhorner gleich. Das Zollhaus aus dem Jahr 1904 wurde dem Verfall preisgegeben.

Heute ist es zwar denkmalgeschützt, aber eingewachsen und sanierungsbedürftig. „Es ist zunehmend nicht ganz standsicher und steht eigentlich nur noch aus Gewohnheit“, beschreibt Stadtbaurat Thimo Weitemeier den Zustand des Schuppens. Mittlerweile sei das Zollhaus abgesperrt und werde durch sogenannte Schraubfundamente zusätzlich gestützt. Die Stadt Nordhorn hat die historische Zollabfertigung im vergangenen Jahr gekauft und will sie nun sanieren.

Kosten belaufen sich auf rund 120.000 Euro

„Der Handlungsbedarf ist gegeben“, teilt Weitemeier dem Ausschuss mit. Um überhaupt erst an dem Gebäude arbeiten zu können, müssen Bäume in Ufernähe, die nicht zur denkmalgeschützten Allee gehören, entfernt werden. An dem Haus selbst sollen beispielsweise die gemauerten Außenwände gereinigt, kaputte Ziegel ausgewechselt, Holzwände ausgebessert, Türen und Fenster erneuert und morsche Pfähle ausgetauscht werden.

Die Gesamtkosten beziffert die Stadtverwaltung auf rund 120.000 Euro. Förderanträge, etwa aus EU-Mitteln, werden derzeit vorbereitet. Außerdem will die Verwaltung finanzielle Unterstützung beim Landkreis Grafschaft Bentheim beantragen.

Keine Nutzung als Vereinsheim

Ist die historische Zollabfertigung wieder instandgesetzt, soll sie auch wieder genutzt werden. Stadtbaurat Weitemeier und der Verwaltung schweben eine Art „Dorfgemeinschaftsraum“ vor. Demnach soll in dem Zollhaus ein Tagungsraum samt Teeküche und PC-Anlagen entstehen, in dem kleinere Veranstaltungen oder Ausstellungen geplant und verwirklicht werden. Die Idee ist, dass Vereine und Interessensgruppen die „Schirmherrschaft“ für die Räumlichkeiten übernehmen, sprich Schlüsseldienste übernehmen und vor Ort sind. Mit ersten Vereinen habe es auch schon Sondierungsgespräche gegeben, kündigt Weitemeier an. Unter anderem habe sich die Stadt mit dem Angelverein getroffen. Allerdings weist er ausdrücklich darauf hin, dass man die Räumlichkeiten nicht nur einem Verein allein überlassen will und zerschlägt damit Befürchtungen, Vereine könnten aus dem Zollhaus ein Ersatz-Vereinsheim machen.

Stefan Koelmann von der CDU gibt zu Bedenken, dass im Zuge der Instandsetzung auch Parkplätze und Außenflächen angelegt werden müssten. Schlussendlich gaben die Ausschussmitglieder dem Vorhaben grünes Licht und ebnen so den Weg, das „Kleinod“ einem neuen Nutzen zuzuführen. Der Weg führt es durch den Verwaltungsausschuss im März, wo es ebenfalls beraten wird.