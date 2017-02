Angebot an die Theaterwerkstatt steht

Nordhorn. Der nächste Akt im Drama um die Zukunft der Theaterwerkstatt Nordhorn ging im Rathaus am Dienstagabend sachlich über die Bühne. Die Mitglieder des Kulturausschusses folgten einstimmig der Konzept-Empfehlung, die Kulturreferentin Kerstin Spanke in einer ausführlichen Präsentation vorstellte. Die Kernpunkte des „Basisangebotes“:

Der Förderkreis der Kulturwerkstatt präsentiert pro Jahr ein Stück mit fünf Aufführungsterminen (mehr nach Absprache) in der Kornmühle.

Karte

Dafür darf er die „Rampe“, das Nebengebäude, ganzjährig kostenlos als Probenort, Vereinsheim und Fundus nutzen, muss allerdings die Energiekosten tragen.

Für das vertraglich eingekaufte Stück wird die Kornmühle kostenlos überlassen, für weitere Proben und Inszenierungen wird der Miettarif erhoben, der für Nordhorner Kulturvereine gilt.

Für das aufgeführte Theaterstück wird ein Verwendungsnachweis gefordert, die Höhe des städtischen Zuschusses beträgt 8000 Euro – also etwa ein Drittel der Summe, die bislang an die Theaterwerkstatt floss.

Spanke präsentierte dem Ausschuss damit einen „Baustein“, der dem Förderkreis der Theaterwerkstatt auch in Zukunft „Kontinuität und Stetigkeit“ biete. Gleichzeitig soll die Kornmühle sehr viel stärker als in der Vergangenheit zur Anlaufstelle für aktive Laiendarsteller werden. Das Kulturreferat hat bei diesem zweiten „Baustein“ eine breite Palette im Auge, die von der Landjugend über kirchliche Gruppen bis hin zu den Theater-AG‘s der Schulen reicht. „Wir wollen die vorhandenen Räumlichkeiten optimal ausnutzen und vielseitig bespielen“, sagte Spanke.

Wie mehrfach berichtet, hatte die Stadt Nordhorn der Theaterwerkstatt wegen einer Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses sowohl die Gastronomie im KTS als auch den Nutzungsvertrag der Kornmühle gekündigt. Damit reagierte das Rathaus auf einen Bericht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA), der das Geschäftsjahr 2014 des Förderkreises unter die Lupe genommen hatte. Erstmals nannte Spanke dabei konkrete Vorwürfe. Unter anderem seien Theaterleiter-Honorare für 2014 erst 2015 zur Auszahlung gelangt und nicht in der vorgelegten Einnahme-Überschussrechnung 2014 ausgewiesen. Außerdem bestehe eine Forderung in Höhe von knapp 50.000 Euro gegenüber dem künstlerischen Leiter, die nicht in den vorgelegten Unterlagen erkennbar sei. Zudem bemängelt der Prüfbericht, dass Gastronomieeinnahmen und Einnahmen aus Eintrittsgeldern nicht vollständig in der Rechnungslegung zu finden sind.

Dennoch betonte Spanke den Willen der Verwaltung, gemeinsam mit der Theaterwerkstatt einen Neuanfang unter klar definierten Rahmenbedingungen zu wagen. Dass mit dem Verein kein Bruch gewollt ist, machten auch die Kommunalpolitiker in der anschließenden Diskussion deutlich. Vor allem CDU-Ratsherr Ewald Mülstegen hob die künstlerische Leistung der Theaterwerkstatt unter ihrem Regisseur Horst Gross in den vergangenen Jahrzehnten hervor. Nachdem das Thema in den vergangenen Wochen hohe Wellen in der Öffentlichkeit geschlagen habe, gehe es nun um eine tragfähige Lösung, die das städtische Konzept auch biete. Reinhard Prüllage (Grüne) sprach von einem fairen Vorschlag: „Das ist die ausgestreckte Hand.“ Er bedauerte selbstkritisch, dass die Politik nicht schon vor Jahren über neue Möglichkeiten des Theater-Laienspiels in Nordhorn nachgedacht habe.

Etwas Öl ins Feuer goss Herbert Ranter (Die Linke) mit seiner Bemerkung, dass der Prüfbericht „schlampige Buchführung“ und einen „abenteuerlichen Umgang mit Steuergeldern“ bei der Theaterwerkstatt zutage gefördert habe. Jetzt allerdings sei der Punkt gekommen für einen Neuanfang, dafür habe die Verwaltung einen guten Weg vorgeschlagen.

Silvia Fries (SPD) nannte es unüblich, dass ein Fehlverhalten Einzelner in öffentlicher Sitzung dargestellt worden sei. Es wäre zudem besser gewesen, die Ergebnisse des RPA-Berichts von inhaltlichen Fragen zu trennen. Dennoch stimme sie der Beschlussvorlage zu – allerdings „nicht den Begründungen en détail“.

Mit einem einstimmigen Ja-Votum des Kulturausschusses geht die Vorlage nun in den Verwaltungsausschuss, der am 8. Februar tagt und abschließend befinden kann. Eine Entscheidung des Rates ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Der Förderkreis der Theaterwerkstatt wird sich in den nächsten Tagen zu einer Vorstandssitzung treffen, um über das Angebot zu sprechen. Wie es heißt, soll außerdem eine Mitgliederversammlung anberaumt werden. In einem eigenen Konzept, das die Rathausverwaltung eingefordert hatte, standen die Signale bereits auf Kooperation. Darin war unter anderem davon die Rede, dass der Verein eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt anstrebe. Der künstlerische Leiter Horst Gross, bis dato auf Honorarbasis beschäftigt, soll als Angestellter einen Arbeitsvertrag mit festgelegtem Gehalt bekommen. Seine Befugnisse werden „auf die künstlerische Leitung der Produktion im engeren Sinne“ beschränkt. Nach außen vertreten soll den Förderkreis künftig ausschließlich der Vorstand.