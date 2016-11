Archäologen untersuchen Grabhügel in Uelsen

Uelsen. Die Archäologen waren nach über zehn Jahren in den vergangenen Wochen wieder auf dem bekannten prähistorischen Gräberfeld auf dem Riedberg in Uelsen tätig: zwei der letzten Grundstücke sollen verkauft und bebaut werden. Die GEG Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft Uelsen hatte das Landesamt für Denkmalpflege mit der Durchführung der Ausgrabung auf der rund 1600 Quadratmeter großen Fläche beauftragt.

Das fünfköpfige Team unter der wissenschaftlichen Leitung der Bezirksarchäologin Dr. Jana Fries und der örtlichen Leitung von Michael Wesemann, der bereits 2003 und 2004 einen großen Teil des Baugebietes untersucht hatte, wird von einigen ehrenamtlichen Mitarbeitern des Bronzezeithofs tatkräftig unterstützt. Die Untersuchung begann Anfang Oktober und wird am Freitag beendet. Etwa 30.000 Euro haben die Untersuchungen die GEG gekostet, sagt Geschäftsführer Jens Wolters.

Karte

Wie nach den Grabungen 2004 bereits vermutet, war hier unter der Humusdecke noch einiges zu finden. „Zwar liegt die Grabungsstelle am nördlichen Rand des Gräberfeldes, dennoch fanden sich hier die unterirdischen Reste von rund zehn Grabhügeln, die sich nun noch zu den über 200 bekannten Grabanlagen hinzugesellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Denkmalbehörde.

Bestattet wurden demnach auf dem Riedberg die Toten einiger Bauernfamilien, deren Höfe in der näheren Umgebung über viele Generationen bestanden hatten – rund 400 bis 500 Jahre lang von der Jungbronzezeit bis in die ältere Eisenzeit, von etwa 1000 bis 600 vor Christus.

„Jetzt schreiben wir das vorläufig letzte Kapitel dieser umfangreichen Ausgrabungen – weiter gebaut wird hier auf absehbare Zeit nicht mehr“, so Wesemann. Aber die letzten Funde hätten es in sich: keine Schätze seien gefunden worden, aber wichtige Erkenntnisse gewonnen. So sei jetzt klar, dass auf dem Gräberfeld wiederholt größere Totenfeiern stattgefunden haben müssen, bei denen Speisen und Getränke eine wichtige Rolle spielten. „Die Reste dieser rituellen Mahlzeiten – und auch das dabei benutzte Tongeschirr – wurden anschließend in einer Grube begraben. Sie gehörten wohl nicht mehr der Welt der Lebenden an“ vermutet Wesemann.

Merkwürdige Zeichen

Aus den Gräbern selbst stammen einige Urnen und Beigabengefäße. Und aus einer unscheinbaren Grube kam schließlich noch eine kleine Keramikkugel mit Loch und merkwürdigen Eindrücken auf der Oberfläche – „entweder von Getreidekörnern, oder die Kugel ist auf ungewöhnliche Weise verziert worden. Das finden wir noch heraus“ meint Wesemann, der solch einen Fund noch nie gesehen hat.

Ein weiteres GEG-Projekt an der Robert-Bosch-Straße ist in der Planung. Hierfür soll bald ein Auftrag für archäologische Grabungen vergeben werden. Hier ist ein kleines Gewerbegebiet mit Wohnmöglichkeit geplant. Gedacht ist an Wohnungen für Betriebsleiter für Unternehmen aus dem Bereich „leises Gewerbe“, sagt Uelsens Verwaltungschef Herbert Koers.

Am Steenebarg sind die Archäologen bereits fündig geworden. Hier sollen Reste eines Hügelgrabes liegen. Damit wird das geplante Projekt der Gemeinde Uelsen auf jeden Fall schon einmal eingeschränkt. Der Hügel darf nicht bebaut werden. Aus dem geplanten drei Grundstücken am Fuß des Hügels werden vermutlich nur zwei. Doch da muss die Politik zuvor noch beschließen, ob man an dem Projekt festhalten will.