Asbest: Bohrverbot in öffentlichen Gebäuden

Osnabrück. Konkret berichtet das Staatliche Baumanagement (SBN), das der OFD untergeordnet ist, von Funden asbesthaltiger Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in Gebäuden der allgemeinen Landesverwaltung. Die Immobilienbehörde vermutet, dass grundsätzlich sämtliche Bauteile, die zwischen 1960 und 1995 errichtet wurden, im Verdacht stehen, Asbest enthalten zu können. Zwar geht von den Wänden, Decken und Fußböden keine Gefahr aus, solange an ihnen nicht gearbeitet wird. Jedoch reicht schon das Bohren eines Loches, um potenziell schädliches Asbest freizusetzen.

Karte

Dübelverbot verhängt

In einer Handlungsempfehlung an die niedersächsischen Kommunen empfiehlt das SBN daher unter anderem, ihren Hausmeistern eigenständige Arbeiten an Böden, Wänden und Decken zu untersagen. Bei unumgänglichen Bauarbeiten solle ein Schadstoffgutachter zurate gezogen werden. Generell empfiehlt die OFD, immer vom schlimmsten Fall, also einer Belastung mit Asbest, auszugehen. Bohrungen dürften dann nur noch von Personen vorgenommen werden, die laut Gefahrstoffverordnung als sachkundig einzuschätzen sind – in der Regel also Mitarbeiter von autorisierten Fachbetrieben. Eine Weiterbildung für Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes soll hier in Zukunft Abhilfe schaffen.

Vor dem Hintergrund des Schreibens aus Hannover hat die niedersächsische Kommune Delmenhorst schon ein Dübelverbot für ihre Mitarbeiter ausgesprochen. Und auch in der Osnabrücker Stadtverwaltung ist die Handlungsempfehlung der OFD eingetroffen, wie Stadtsprecher Sven Jürgensen auf Nachfrage bestätigte. Auf Vorstandsebene sei das Thema bereits beraten worden, ohne dass zum jetzigen Zeitpunkt konkrete Maßnahmen ergriffen worden seien. „Die Stadt hält sich an die Vorschläge der Oberfinanzdirektion. Schon bei dem leisesten Verdacht auf Asbest verfahren wir nach den Empfehlungen.“

Unklar sind aktuell noch die Konsequenzen, die die Umsetzung der Handlungsempfehlung nach sich zieht. Ein gewichtiger Teil der kommunalen Gebäude – neben Dienststellen der Stadtverwaltung übrigens auch die Schulen im Stadtgebiet – dürfte im betroffenen Zeitraum zwischen 1960 und 1995 entstanden sein.

Ein generelles Asbestkataster für städtische Gebäude gibt es laut Jürgensen nicht. Daher seien ständige Überprüfungen nötig, wenn Arbeiten in potenziell belasteten Räumen anstehen.

Fest steht aber schon jetzt, dass das Delmenhorster Dübelverbot auch in Osnabrück umgesetzt wird. „Will eine Schule eigenständig ein Plakat aufhängen und es besteht der leiseste Verdacht auf eine Asbestbelastung, dann raten wir: ,Finger weg‘“, sagt Jürgensen.