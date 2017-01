Auch Bianca Meyerink verstärkt den TVN

Nordhornhis . In die zweite Saisonhälfte in der Volleyball-Regionalliga geht der TV Nordhorn mit erheblicher Verstärkung. Nachdem vor Weihnachten bereits Christin Müller ihr Comeback beim TVN gefeiert hat, schlägt im neuen Jahr mit Bianca Meyerink eine weitere ehemalige Zweitliga-Spielerin für die Mannschaft der Trainer Gerjan Heerkes und Klaus Albers auf. „Wir freuen uns sehr über diese zusätzliche Verstärkung. Man hat schon bei der ersten Trainingseinheit gesehen, dass Bianca uns weiterhelfen wird“, sagt Heerkes, der den Wechsel der ehemaligen Mittelblockerin des SC Union Emlichheim eingefädelt hat.

Heerkes und Meyerink, die in Oldenburg studiert, arbeiteten bereits beim niederländischen Verein Tornado Geesteren zusammen. Vor der Saison machte Heerkes schon den Versuch, Meyerink nach Nordhorn zu lotsen. Das scheiterte im Sommer allerdings an der hohen Belastung im Studium. Im zweiten Anlauf am Ende des vergangenen Jahres hat es aber geklappt. Die frühere Junioren-Nationalspielerin soll mit ihrer Erfahrung und Blockstärke die Optionen im Mittelblock und auf der Diagonalposition erhöhen.

Ausschlaggebend war für Heerkes, dass sein Team sich im Verlauf der Hinrunde nicht so positiv entwickelte, wie vor der Spielzeit erhofft. Anfang Dezember rutschten die Nordhornerinnen bis in den Tabellenkeller ab. „Nach der Niederlage in Lohne haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, dass etwas passieren muss“, berichtet Heerkes. Mit den beiden Neuzugängen ist das Team in der Spitze besser aufgestellt. Dafür mussten allerdings andere Spielerinnen zurückstecken. „Die Regionalliga hat ein hohes Niveau und im Leistungssport muss man manchmal auch harte Entscheidungen treffen“, sagt der Niederländer dazu.

Mit dem verstärkten Kader will das TVN-Team, das am 15. Januar mit einem Heimspiel gegen den FC 47 Leschede in die zweite Saisonhälfte startet, die Gefahrenzone rasch hinter sich lassen. Vor Weihnachten deutete sich beim 3:1-Erfolg gegen den MTV 48 Hildesheim im ersten Rückrundenspiel bereits das Potenzial an. „Christin Müller hat da ein gutes Spiel gemacht. Aber noch wichtiger war, dass die ganze Mannschaft mit mehr Selbstvertrauen aufgetreten ist“, blickt Heerkes zurück. Mit Meyerink soll dieser Trend fortgesetzt werden. Dabei schauen die TVN-Verantwortlichen auch auf die vergangene Saison. Da waren die Nordhornerinnen nach dem Aufstieg in die Regionalliga schlecht aus den Startlöchern gekommen, legten in der zweiten Saisonhälfte aber eine Siegesserie hin.