Auch der Europameister ist am Start

Itterbeck . Der erste Schlagabtausch der deutschen Enduro-Elite wird traditionell im Itterbecker Sand ausgetragen: Am kommenden Wochenende veranstaltet der MSC Niedergrafschaft die ersten Läufe zur deutschen Meisterschaft der Enduro-Motorradfahrer. Die ersten Starts der 42. Uelsener Geländefahrt sind am Sonnabend, 11. März, für 9 Uhr geplant, Sonntag gehen die Fahrer ab 8 Uhr auf die Strecke.

Natürlich fiebern sowohl die Stars der Szene als auch die zahlreichen Hobby- und Nachwuchsfahrer nach der langen Winterpause dem Saisonstart entgegen. Das bewährte Team um den Itterbecker Fahrtleiter Johann Küper hat es erneut geschafft, einen anspruchsvollen Kursus von mehr als 60 Kilometern Länge durch die Niedergrafschaft aufzubauen.

Der amtierende Europameister Marco Neubert, aber auch die schnelle Maria Franke werden versuchen, an ihre Erfolge des Vorjahres anzuknüpfen. Franke fuhr 2016 im Enduro-Weltcup des Verbandes FIM hinter der Spanierin Laia Sanz auf einen starken zweiten Platz. Die 25-Jährige aus Zeitz startet auch in der neuen Saison der deutschen Meisterschaft nicht in der Frauen-Konkurrenz, sondern nimmt es mit den Männern in der Klasse E1 auf.

Der gastgebende MSC Niedergrafschaft ist mit Andre van Almelo, Jost Vorrink, Frank Vrielmann, Frank Centen, Stefan Kahlfeld, Alexander Klein, Daniel Becker (Quad) und Lars Oldekamp sowie Gebhard Nykamp und Volker Schütte in verschiedenen Klassen vertreten. Die Niedergrafschafter hoffen, den im vergangenen Jahr errungenen Titel des norddeutschen Mannschaftsmeisters verteidigen zu können.

Das große Fahrerlager mit dem Start-/Zielbereich befindet sich im ehemaligen Gerätedepot direkt an der Landesstraße 43 zwischen Itterbeck und Wielen. In Wielen selbst werden die Organisatoren am Wochenende eine zweite Zeitkontrolle mit einem Servicepunkt einrichten. Die Aufgaben der MSC-Helfer sind auch in diesem Jahr vielfältig. So müssen zum Beispiel nach der Prüfung aller Dokumente wie Führerscheine, Fahrzeugscheine und Lizenzen alle Maschinen einer technischen Untersuchung unterzogen werden. Nach der Phon-Prüfung markiert der Techniker die Schalldämpfer und den Rahmen. Auch jeder Helm muss den Richtlinien des Deutschen Motorsportbundes entsprechen.

Der MSC ist zudem auch in diesem Jahr auf die Unterstützung der Genehmigungsbehörden des Landkreises und der Samtgemeinde Uelsen sowie der Gemeinden Wilsum, Wielen, Itterbeck und der vielen Grundstückseigentümern angewiesen. Auch viele ehrenamtliche Helfer von befreundeten Vereinen, das DRK Uelsen und die Rennärzte tragen dazu bei, dass die Großveranstaltung über die Bühne gehen kann.