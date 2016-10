Auch im Emsland Unstimmigkeiten bei Auszählung

Meppen. Zehn Tage lang durfte der bisherige CDU-Kreistagsabgeordnete Heiner Bojer aus Renkenberge davon ausgehen, dass er auch dem neuen Kreistag wieder angehört. Jetzt steht fest, dass statt seiner der Nordhümmlinger CDU-Abgeordnete Karl-Heinz Schenkel im Kommunalparlament bis 2021 sitzen wird.

Ursache dieser notwendigen Umbesetzung sind Unstimmigkeiten bei der Stimmenauszählung. Von den 338 Stimmbezirken im Emsland wiesen 117 Ungenauigkeiten auf. Am vergangenen Donnerstag tagte der Wahlausschuss, um das endgültige Ergebnis zu verabschieden. Zuvor hatte die offizielle Wahlkommission um Thomas Kannegießer noch einmal tagelang viele der insgesamt 149.527 Stimmzettel angeschaut. Jetzt steht fest, dass davon wiederum 147.400 gültig sind. Wahlleiter Martin Gerenkamp sagte, dass es auch bei vorherigen Wahlen zu Ungenauigkeiten in etwa dieser Größenordnung gegeben habe. „Es kann am Wahlabend unter dem großen Druck und in der Hektik immer zu Fehlern kommen.“ Sein Dank galt trotzdem den rund 2000 Wahlhelfern im Emsland.

Gleichwohl seien speziell die frappierenden Abweichungen im Wahllokal des Dorfgemeinschaftshauses Brual wohl ursächlich für den Wechsel auf den Abgeordnetenbänken.

Wie Gerenkamp ausführte, legte der Wahlvorstand dort die Wahlzettel, die alle drei Stimmen auf den CDU-Kandidaten Gerhard Husmann vereinten auf einen Haufen. Am Schluss zählte der Wahlvorstand jedoch nicht die Stimmen, sondern nur die Stimmzettel. Als Konsequenz erhielt Husmann 218 Stimmen, in Wirklichkeit waren es jedoch 585 Stimmen.

Nach dem alten Ergebnis hatte die CDU 39 Direktmandate erlangt. Kein Kandidat hatte den Sprung über die Liste nach dem Wahlverfahren Hare-Niemeyer in den Kreistag geschafft. Dies ändert sich jedoch jetzt.

Durch die zusätzlichen Stimmen von Husmann kann die CDU im Wahlbereich 2 (Rhede/Samtgemeinde Dörpen und Samtgemeinde Nordhümmling) ihr Gesamtergebnis so weit ausbauen, dass sie zukünftig mit fünf Abgeordneten im Kreistag vertreten ist. Nutznießer ist Karl-Heinz Schenkel. Verlierer ist hingegen der Wahlbereich 4 (Haren/Samtgemeinde Lathen). Statt fünf schaffen nur vier Christdemokraten den Sprung in den Kreistag. Auch mit Blick auf den Wahlverlierer Heiner Bojer sagte Gerenkamp: „Für den Betroffenen ist das sicherlich nicht schön.“ Hier lägen jedoch Freud und Leid dicht bei einander.

Die rund 40-minütige Aufzählung der 117 Stimmbezirke mit Verfehlungen von Thomas Kannegießer zeigte aber auch, dass in vielen Wahlvorständen die irrtümliche Annahme herrschte, dass Stimmzettel mit mehr als drei Stimmen automatisch ungültig seien. Wenn jedoch zum Beispiel jemand drei Stimmen einem Grünen-Bewerber und weitere drei der Grünen-Partei gegeben hat, zählen die drei Stimmen für den Kandidaten. Hierdurch hat es vielfach zweistellige Verschiebungen beim Endergebnis der Kreistagswahl gegeben.