Aufregung vor Bob Dylans Auftritt in Lingen

Lingen. Stefan Epping bezeichnet Bob Dylan als „unberechenbar“. Jemand, auf den man sich nicht einstellen, kaum vorbereiten kann. Epping hat Erfahrung. Er ist Veranstaltungsmanager der Emslandarena in Lingen, holt jedes Jahr zahlreiche Musikgrößen nach Lingen – ob Amy Macdonald, Peter Maffay, Billy Talent, Kraftklub oder Jan Delay. Nun hat er geschafft, Bob Dylan für ein Konzert in der Emslandarena zu gewinnen.

Es ist ein Konzert von nur fünf, die Bob Dylan in Deutschland gibt. Einst waren es sogar nur vier. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das fünfte – ein Zusatzkonzert – am 26. April 2017 in der Swiss Life Hall in Hannover über die Bühne gehen wird. Die Karten sind rar wie einst auch in Lingen. Hier, im Emsland, waren die insgesamt 3450 Tickets nach nicht einmal 24 Stunden vergriffen. Fans aus ganz Deutschland, ob Köln oder Berlin hatten sie sich gesichert. Und ein paar gingen laut Stefan Epping sogar nach Schweden, Österreich, in die Niederlande und USA – erstmalig in der Geschichte der Emslandarena.

Obwohl der Konzerttermin damals bereits an einem Freitagabend verkündet wurde, wurden viele der Karten erst am Samstagmorgen verkauft. Epping vermutet, den Grund dafür zu kennen: „Die Tour von Bob Dylan heißt ,Bob Dylan and his Band‘. Die Menschen konnten kaum glauben, dass wahrhaftig Dylan hierhin kommt, manch einer glaubte sogar, dass eine Coverband in der Arena auftritt“, sagt der Veranstaltungsmanager. Erst als dann die Medien den Konzerttermin verkündeten, wurde deutlich, dass es tatsächlich der Nobelpreisträger ist.

Außerhalb des Konzertes einen Blick auf den Musiker zu erhaschen? Diese Chance ist gleich null, sagt Epping nüchtern. Von dem Konzert, das Dylan kürzlich in Stockholm gab, gebe es kein Foto. Als ihm vor drei Monaten der Nobelpreis verliehen werden sollte, erschien er gar nicht erst. Selbst jetzt, als er den Preis nachträglich entgegengenommen hat, haben es die großen Fotoagenturen nicht geschafft, ihn abzulichten.

Geheimnisvoll verhielt sich der Musiker auch bei seinen Konzerten in der Vergangenheit. Mal beendet er einen Auftritt bereits nach gut 30 Minuten, kehrte seinen Anhängern während des Auftritts den Rücken zu oder interpretierte seine Songs kurzfristig neu.

„Man weiß nie, was passiert“, sagt Stefan Epping. Der wahre Dylan-Fan wisse das, schätze den Ausnahmemusiker für dieses unkonventionelle Verhalten. So auch Epping, der eine Reihe von Dylan-Alben zu Hause hat, dessen Biografie kennt und Songs wie „Forever Young“ oder „The Times They Are A-Changin‘“ schätzt.

Epping und sein Team sind angespannt, wenn sie an das Konzert in Lingen am kommenden Mittwoch denken. Wie bei jedem anderen Künstler auch, bereiten sie sich akribisch vor. Wie in etwa das Bühnenbild aussehen wird, das steht nicht fest. Auch weiß der Veranstaltungsmanager nicht, wo der Künstler nach dem Konzert im Emsland übernachten wird. „Ich bezweifle, dass er in der Region bleibt.“

Kein Kommentar zu Sonderwünschen

In Sachen Sonderwünsche des Künstlers will sich Epping nicht äußern. Dass Prominente diese aber haben, ist nicht neu, blickt man auf Musiker wie Jennifer Lopez, die ihre Garderobe stets komplett in Weiß gehalten haben möchte, oder Popqueen Madonna, die für ihren Umkleideraum neue Toilettensitze orderte.

So weit wird es bei Dylan vermutlich nicht kommen. Der Musiker stellt seine Musik in den Vordergrund, nicht die große Lichtshow, sagt Epping. Auch wenn vieles noch in der Schwebe ist, steht für ihn fest: „Dieser Auftritt ist ein historisches Ereignis für Lingen, ein Ereignis für die Emslandarena, das nicht mehr getoppt werden kann.“