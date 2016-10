Ausbau des Heseper Weges: Was wollen die Anlieger?

Nordhorn. Der Ausbau des Heseper Wegs bleibt damit ein heißes Thema für die Politik. Für rund 1,75 Millionen Euro will die Stadt Nordhorn im kommenden Jahr den Heseper Weg zwischen Emsbürener Straße und dem Kreisverkehr Frensdorfer Ring ausbauen. Das begrüßen auch die Anlieger, denn die Straße ist in Teilbereichen mehr als sanierungsbedürftig. Überraschung und Unmut hatte aber die Nachricht ausgelöst, dass die Anlieger für diesen Ausbau mit erheblichen Anliegerbeiträgen zur Kasse gebeten werden. Denn die jahrzehntealte Straße wurde nie endgültig ausgebaut und deshalb bis heute nicht abgerechnet. Das heißt: der endgültige Ausbau muss gesetzliche Vorgaben erfüllen – und wird die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke mit Anliegerbeiträgen in bis zu fünfstelliger Höhe belasten.

Gebildet werden sollen je nach Ausbau- und Abrechnungsstand drei Abschnitte, die auch getrennt abgerechnet werden: Zwischen Kreisverkehr Frensdorfer Ring und Einmündung Die Breite müssen nur noch die Hochbordkante und der Gehweg auf der östlichen Straßenseite gebaut werden. Auf beiden Straßenseiten sind Bushaltestellen geplant.

Karte

Von der Einmündung Die Breite bis Hopmanns Kamp (vor Hausnummer 145) ist kein Ausbau vorgesehen. Der Ausbau in diesem Abschnitt ist bereits vor Jahren erfolgt.

Radwege und Bürgersteige komplett neu

Ab Hopmanns Kamp (Hausnummer 145) bis zur Einmündung Emsbürener Straße müssen Fahrbahn, Radwege und Bürgersteige komplett neu gebaut werden. Vor allem in diesem Abschnitt wird es für die Anlieger teuer: Die Straße war vor 1972 von der damals selbständigen Gemeinde Hesepe gebaut, aber nie abgerechnet worden. Das heißt: Die Anlieger müssen 90 Prozent der Ausbaukosten für diesen Teilabschnitt zahlen.

„Dieser Ausbau kommt für die Anlieger überraschend und ist für einige finanziell schwer zu stemmen“, stellte CDU-Ausschussmitglied Hartmut Balder im Stadtentwicklungsausschuss fest. Im August hatte der Ausschuss schon einmal über den geplanten Ausbau beraten (die GN berichteten). Damals war das Thema nach langer Beratung vertagt worden, jetzt sollte eine Entscheidung fallen. Dabei machte sich vor allem die CDU dafür stark, die Anliegerkosten zu senken, indem der Ausbaustandard reduziert wird.

Das erwies sich indessen als schwieriger als von der CDU erwartet. So war der Vorschlag schnell vom Tisch, auf einen eigenen Radweg zu verzichten und stattdessen einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn zu markieren. Das würde nicht nur das Anlegen von Parkplätzen verhindern, sondern entspräche auch nicht den Ausbauvorgaben. Somit wäre der einkalkulierte Landeszuschuss von etwa 522.000 Euro in Gefahr.

Aus demselben Grund lehnt die CDU den Vorschlag von Anliegern ab, nur auf einer Seite einen Radweg zu bauen. CDU-Sprecher Andre Mülstegen erklärte, Radwege auf beiden Seiten der Fahrbahn seien nicht nur wegen der Fördermittel nötig, sondern dienten auch der Schulwegsicherheit.

Sechs Meter breite Fahrbahn

Vehement setzte die CDU sich im Ausschuss aber dafür ein, die geplante Fahrbahnbreite auf sechs Meter zu erhöhen. „Eine sechs Meter breite Fahrbahn, auf der am Rand geparkt werden darf, reizt weniger zum Rasen als eine 5,50 Meter breite Fahrbahn, auf der Halteverbot gilt“, meinte Ausschussmitglied Balder.

Zudem, so die Idee der CDU, lasse eine breitere Fahrbahn weniger Platz für die Radwege. Ein schmalerer Radweg führe zu Kostensenkungen für die Anlieger, da die Fahrbahn auf einem Teilabschnitt der Straße bereits abgerechnet ist.

Dieser Logik wollten sich die anderen Parteien nicht anschließen. „25 Zentimeter mehr Fahrbahn pro Seite bringen beim Radweg kaum Einsparungen“, argumentierte SPD-Planungsexperte Theo Kramer. Außerdem sei für den Radweg ohnehin eine Mindestbreite von 2,50 Metern gefordert.

Einsparungen müssten für die Anlieger spürbar sein, so Kramer. Es bringe nichts, am Standard einzusparen, wenn die Anliegerbeiträge damit um „ein paar hundert Euro“ gesenkt würden. Das sieht die CDU anders. Angesichts erwarteter Beitragshöhen von bis zu 20.000 Euro sei eine Einsparung von zehn bis 15 Prozent schon eine bedenkenswerte Größenordnung.

Ersparnis bei bis zu 15 Prozent

Kostensenkungen in dieser Größenordnung könnten erreicht werden, wenn ein wenige Meter langer Stichweg im östlichen Teil der Straße nicht mit ausgebaut würde. Das brächte nach Auskunft der Verwaltung zwar – bezogen auf den Gesamtausbau – eine Ersparnis von nur etwa zwei Prozent. Bezogen auf den Teilabschnitt Hopmanns Kamp (Hausnummer 145) bis Einmündung Emsbürener Straße, bei dem Fahrbahn, Geh- und Radwege noch komplett abgerechnet werden müssen, läge die Ersparnis aber bei bis zu 15 Prozent.

„Das können wir hier nicht einfach beschließen, ohne die betroffenen Anlieger zu fragen“, warnte SPD-Sprecher Kramer. Die Anliegergebühren fielen dann zwar um zehn bis 15 Prozent niedriger aus, aber zwei Anlieger müssten komplett mitbezahlen, obwohl vor ihrer Tür gar kein Ausbau erfolge.

Viel Zeit zum Diskutieren bleibt nicht

Viel Zeit, um diese Variante mit den Anliegern zu diskutieren, bleibt nicht. Stadtbaurat Thimo Weitemeier stellte klar, dass die eingeplante Landesförderung erst beantragt werden kann, wenn ein politischer Beschluss über den Ausbau erfolgt ist. Der Antrag muss aber bis Oktober gestellt werden, um überhaupt noch Landeszuschüsse zu bekommen.

Angesichts dieses Zeitdrucks sprach der Ausschuss sich schließlich einstimmig dafür aus, Fördermittel für einen Gesamtausbau zu beantragen – also einen Ausbau inklusive des Stichwegs auf eine Fahrbahnbreite von 5,75 Meter. Sollten die betroffenen Anlieger in den kommenden Wochen einmütig erklären, auf den Ausbau des Stichwegs zu verzichten, könne man den Förderantrag entsprechend reduzieren.

Gescheitert war die CDU zuvor mit ihrem Antrag, die Fahrbahnbreite auf sechs Meter zu erhöhen.