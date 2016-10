Auto landet bei Twist im Süd-Nord-Kanal

hlw Twist. Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-jähriger polnischer Staatsbürger auf der Südstraße von Twist in Richtung Schöninghsdorf unterwegs. Gegen 13.15 Uhr war er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und über den Grünstreifen sowie die zwei Meter tiefe Böschung in den Kanal gefahren. Der Mann konnte sich selbst an Land retten.

Andere Verkehrsteilnehmer benachrichtigt die Polizei, die bei dem Verunfallten starken Alkoholgeruch feststellte. Ein Schnelltest ergab einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille. Der 22-Jährige wurde für die Entnahmen einer Blutprobe mit zur Polizeiwache nach Meppen genommen.

Zwei ebenfalls alkoholisierte, offenbar mit dem Unfallfahrer befreundet Polen randalierten am Streifenwagen, in dem der Unfallfahrer saß. Sie wurden von den Polizeibeamten von der Einsatzstelle verwiesen. Für die Bergung des Fahrzeuges aus dem Kanal wurden die Feuerwehr Schöninghsdorf und die Feuerwehrtaucher aus Haren eingesetzt. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 4000 Euro.