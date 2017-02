Azubis übernehmen „Böckmann“-Filiale

Nordhorn. Pünktlich um 9.30 Uhr geht die Tür der „Riccio1“-Filiale an der Hagenstraße in Nordhorn auf. Die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten, freundlich lächelt die zukünftige Einzelhandelskauffrau Anastasja Pavlenko ihnen zu: „Kann ich Ihnen schon helfen?“ Es klingt routiniert, freundlich – und nicht so, als würde Pavlenko erst seit gut einer Woche in Nordhorn arbeiten und sich selbst noch gar nicht so gut auskennen. Die Auszubildende im dritten Lehrjahr wird normalerweise in der Böckmann-Filiale in Bramsche ausgebildet, kennt das Nordhorner „Riccio1“ nur durch das Abschlussprojekt der Azubis. Bei einer zweiwöchigen Lernwerkstatt übernehmen die Auszubildenden die Verantwortung für eine Filiale und lernen dabei ganz praktisch, was es heißt, „den Laden zu schmeißen.“ Das Projekt gibt es seit drei Jahren bei der Modekette, die Auszubildenden sollen so für sich feststellen, ob auch eine Führungsposition für sie infrage kommt. Dafür werden die Filialleiterin und die Stammbelegschaft aus der Filiale in Nordhorn vertrieben. Sie sollen den zehn Auszubildenden nicht helfen. Nur im Notfall dürfen sie in Laden kommen und eingreifen.

Von Montag bis Sonnabend wechseln sich die Auszubildenden als Filialleiter ab, jeder ist mal der Chef. „Das kann ganz schön schwierig sein“, weiß Ines Böckmann, die sich um die Auszubildenden kümmert. „Schließlich sind alle im gleichen Alter. Da ist es schon schwieriger den Ton anzugeben.“ „Bei uns läuft das ganz gut, meistens entscheiden wir im Team“, erzählt Hendrik Wallenstein. Er wird in Papenburg ausgebildet und ist direkt am ersten Tag des Projekts Filialleiter. Es ist ein gutes Gefühl, mal bestimmen zu können und nicht erst selbst beim eigenen Chef fragen zu müssen, ob das Kleidungsstück reklamiert werden kann, oder nicht, sagt er.

Viel anders als sein Filialleiter in Papenburg will der Auszubildende den Job aber nicht handhaben: „Ich habe mir meinen Chef als Vorbild genommen.“ Die erste Herausforderung folgt für ihn gleich. Zwei Auszubildende sind krank, Wallenstein muss sich um die Krankschreibung kümmern. „So etwas habe ich noch nie gemacht“, sagt er. Er heftet die gelben Zettel ab, wirft einen Blick auf den Dienstplan. Denn nicht jeder der zehn Auszubildenden ist täglich in der Filiale. Die Berufsschule möchte kaum einer so kurz vor den Abschlussprüfungen im Juni schwänzen. Obwohl es ihnen für die Lernwerkstatt freisteht, nicht hinzugehen. Ersatz für die zwei Kranken braucht Wallenstein erst einmal nicht. Es sind genügend Arbeitskräfte vor Ort. Trotzdem schreibt er seiner Nachfolgerin eine Notiz.

Die Herausforderungen für die Auszubildenden im dritten Lehrjahr liegen in den Kleinigkeiten. Verkaufen, Beraten und Kassieren – dabei kennen sie sich schon ziemlich gut aus. Die Handgriffe sind sitzen. „Wir müssen unbedingt daran denken, den Müll passend rauszustellen. Daran erinnern mich meine Kollegen jede Stunde, damit ich es nicht vergesse“, berichtet Wallenstein. E-Mails beantworten, Geld zur Bank bringen, Ware annehmen und einsortieren, während die Kunden im Geschäft bummeln. Das sind die Aufgaben, die die Auszubildenden sonst noch nicht alleine wahrnehmen. Nebenbei planen sie noch Aktionen. Jeden Tag um 16 Uhr stehen sie im Schaufenster und tanzen. Die „lebendigen Schaufenster“, sollen die Kunden in das Geschäfts hineinlocken. Außerdem planen sie die Veranstaltung „Pimp my Style“.

Am vergangenen Donnerstag flitzen die Auszubildenden gegen Nachmittag nur noch durch den Laden. Für die große Umstylingshow, bei der die Verkäufer die Kunden beraten. Innerhalb einer Stunde müssen sie neu eingekleidet, frisiert und geschminkt sein. Das Publikum entscheidet dann, wer gewinnt. DJ, Essen, Getränke, Dekoration und die Abläufe müssen sitzen – und alles organisieren die Auszubildenden. „Ich hoffe wirklich, dass alles klappt“, sagt Madeline Brand, die ein duales Studium in der Nordhorner Filiale macht. Eie sich am Donnerstag zeigt – es klappt.

Auch Hans Krüssel, Filialleiter des Stammhauses in Nordhorn, ist erleichtert. Er wurde in der ersten Woche einmal angerufen, ein Kunde hatte sich in den Finger geschnitten. Und in der fremden Filiale war der Verbandskasten nicht zu finden. „Es sind auch erschwerte Bedingungen, wenn man nicht in seiner eigenen Filiale arbeitet“, meint Krüssel.

„Die Auszubildenden machen das sehr gut. Ich bin zufrieden. Ich finde es aber auch gut, dass ich sehe, dass sie ins Schwitzen kommen. Sonst müssten wir uns fragen, ob wir nicht alles die Auszubildenden machen lassen“, zieht Ines Böckmann ihr Fazit. Noch bis Sonnabend, 25. Februar, ist die „Riccio1“-Filiale in Nordhorn in den Händen der Auszubildenden.