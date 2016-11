B 403 zwischen Uelsen und Wilsum gesperrt

Uelsen. Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 403 in der Niedergrafschaft rücken in den nächsten Abschnitt vor. Nun wird ab Montag die Strecke zwischen Uelsen und Wilsum gesperrt, erklärte Olaf Stahlhuth im GN-Gespräch. Eine offizielle Umleitung über Haftenkamp ist ausgeschildert.

Die Sperrung soll zwei bis drei Wochen dauern – die genaue Zeitspanne kann der Leiter der Straßenmeisterei Nordhorn nicht verlässlich sagen. „Das hängt am derzeit knappen Baumaterial und den verfügbaren Maschinen“, machte Stahlhuth deutlich. Deswegen sei es auch in der Vergangenheit zu Verzögerungen gekommen.

Karte

Mit Verspätungen muss ab Montag auch im Busverkehr gerechnet werden. Die Linien 100 und 812 der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim (VGB) fahren eine Umleitung über Itterbeck. Deswegen entfallen die Haltestellen Gewerbegebiet Richtung Emlichheim, Ridder, Maatmann, Goldberg, Schensken und Wilsumer Berge in Wilsum sowie Uelsen Ziegelei. Die Busse halten in Wilsum ersatzweise an der Haltestelle Volksbank; die Linie 100 macht zusätzlich Halt in Itterbeck an der Post.

Bus-Haltepunkte entfallen

Die geänderte Route birgt Risiken für Pendler: Die VGB weist darauf hin, dass der Übergang zum Schienenverkehr am Bahnhof in Bad Bentheim gefährdet ist — auch wegen der halbseitigen Sperrung an der Unterführung in Bad Bentheim. Fahrgäste erhalten bei der VGB unter 05921 80350 weitere Informationen.

Die Bauarbeiten zwischen Neuenhaus und Uelsen nähern sich dagegen dem Abschluss. Ab Mittwoch soll die Strecke für den gesamten Verkehr freigegeben werden. Bereits ab Montag soll der Busverkehr hier fahren dürfen. Weil parallel noch an den Radwegen gebaut wird, dürfen aber keine anderen Fahrzeuge die Straße benutzen. Die Umleitung führt auch über Haftenkamp.