B403-Baubeginn in Niedergrafschaft verzögert sich

Neuenhaus/Uelsen. Nach den Verzögerungen bei der Fertigstellung der Baustelle auf der Bundesstraße 403 zwischen dem Autobahnanschluss und Kurbad trifft es nun auch die Niedergrafschaft. Der für Freitag, 30. September, geplante Baubeginn an dem etwa vier Kilometer langen Teilstück zwischen Neuenhaus und Uelsen ist am Donnerstag verschoben worden, informierte die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit Sitz in Lingen im Gespräch mit den GN.

Grund dafür ist ein Materialmangel. „Es wird derzeit so viel gebaut, dass wir kein Mischgut bekommen“, sagt Michael Stüwe von der Landesbehörde. Die Baufirmen könnten zwar mit dem Abfräsen des alten Straßenbelags beginnen, doch danach müsste die Baustelle still stehen, bis wieder Mischgut für die neue Asphaltdecke lieferbar sei. Also warten nun Behörde und Baufirmen auf das Material.

Karte

Voraussichtlich kommende Woche soll es lieferbar sein; dann sollen auch die Bauarbeiten beginnen. Ein genauer Termin steht aber noch nicht fest. Darüber soll erst in der kommenden Woche entschieden werden.