B403 zwischen Uelsen und Wilsum wieder frei

Wilsum. Die in den vergangenen Wochen zwischen dem Ferienpark „Wilsumer Berge“ und Wilsum sanierte Bundesstraße 403 soll am späten Freitagnachmittag für den Straßenverkehr freigegeben werden. Zwar seien in der kommenden Woche noch Restarbeiten zu erledigen, teilte die Straßenbaubehörde gestern mit. Die Fahrbahn sei aber so weit fertiggestellt, dass sie wieder in beiden Richtungen genutzt werden könne.

Der Kraftverkehr kann nun bis zur Einmündung Dorfstraße fließen, auch die Zufahrt zur Textilfirma WKS ist frei. Noch nicht abgeschlossen ist hingegen der Bauabschnitt zwischen WKS und der Ampelkreuzung Hoogsteder Straße/Ratzeler Straße (K14/K15). Hier rechnet die Straßenbaubehörde mit einer Freigabe bis Ende Juni.